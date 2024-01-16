Roseto degli Abruzzi. “Negli ultimi giorni sulla questione relativa alla promozione turistica della nostra città si sono lette diverse inesattezze e molte falsità, spesso messe in giro ad arte da chi evidentemente, piuttosto che studiare attentamente le carte prima di parlare, preferisce solo fare disinformazione per il proprio tornaconto politico e personale”. Queste le parole del Sindaco di Roseto degli Abruzzi Mario Nugnes e dell’Assessore al Turismo Annalisa D’Elpidio in merito alle cifre e ai dati sul turismo messi artatamente in circolazione da parte delle opposizioni al solo fine di screditare la città di Roseto degli Abruzzi.

“Il primo dato certo dal quale vogliamo partire è che, ad oggi, non si sono ancora i dati ufficiali delle presenze per il 2023 da parte della Regione Abruzzo e che quelli che girano sono ufficiosi e quindi non confermati! Già questo dovrebbe far capire l’attendibilità di certi numeri che stanno facendo girare” spiegano gli amministratori rosetani. “Se ciò non bastasse si sta facendo passare un concetto errato rispetto ai fondi finalizzati alla promozione turistica del nostro territorio. Infatti l’Amministrazione ha stanziato quest’anno 60 mila euro (iva inclusa) per il progetto di promozione turistica affidato a due diverse ditte, che garantiranno oltre alla gestione di Visitroseto.it anche le spese per il per il portale PayTourist che gestisce l’imposta di soggiorno, il servizio grafica, la produzione di video, foto e materiale legato alla comunicazione turistica della nostra città e la gestione dei social. L’affidamento iniziale contemplava espressamente il rinnovo per tre anni che però poteva avvenire solo a seguito delle verifiche del puntuale adempimento di tutte le condizioni previste nel contratto. Condizioni che sono state verificate degli uffici ed è per questo che si potuto prevedere il rinnovo, con un ribasso comunque del 25% rispetto all’anno precedente per il nostro comune. É quindi un’autentica falsità che siano stati impegnati più fondi per questo anno come qualcuno tenta di fa passare!” prosegue la nota.

“É evidente poi che, chi parla in certi termini di promozione turistica, non ha la benché minima idea di come questa vada gestita la stessa, della programmazione che vi è dietro, degli investimenti che vanno fatti e soprattutto del fatto che non è possibile lavorare anno per anno, ma che una promozione ottimale richiede una gestione che sia almeno triennale” spiegano Nugnes e D’Elpidio. “Il Tavolo del Turismo, che giova forse ricordare fu istituito la scorsa consiliatura proprio per volontà delle opposizioni, si è riunito ben otto volte e ha scelto proprio un affidamento triennale della promozione turistica”.

“Spiace, infine, leggere che coloro che per cinque anni hanno tenuto bloccato il nostro territorio, sfruttando al minimo le potenzialità del portale VisitRoseto.it senza lavorare su di una promozione turistica intelligente si ergano oggi a esperti del settore criticando tutto e tutti, simbolo, mascotte e claim della campagna quando loro in passato non hanno fatto nulla per promuovere Roseto” concludono il Sindaco e l’Assessore al Turismo. “La Consigliera Ginoble parla di “incarichi dati agli amici” dimenticandosi che la passata Amministrazione, della quale lei era una dei leader, ha riconfermato l’incarico sempre alla stessa società per cinque anni malgrado non siano mai stati forniti report sul lavoro svolto che andassero ad avallare la riconferma! Lo stesso fa il Consigliere Di Giuseppe che, da cinque anni, collabora in Regione nello staff degli amministratori in quota Fratelli d’Italia senza avere vinto concorsi pubblici. Purtroppo siamo dinanzi a meri attacchi politici da parte di chi ha solo “affondato” Roseto e le sue velleità turistiche permettendo a città limitrofe di crescere e superarci, salvo poi criticare noi solo perché, grazie a scelte oculate ed ai giusti strumenti, stiamo recuperando il gap accumulato riportando Roseto dove merita. Ci spiace per loro, ma andremo avanti per la strada intrapresa, quella della “svolta” che loro tanto temono e osteggiano!”