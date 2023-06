L’Aquila. “Rivolgo le mie congratulazioni e l’augurio di buon lavoro a Gennaro Tornatore, nuovo direttore regionale dei Vigili del fuoco, e allo stesso tempo saluto e ringrazio Felice Di Pardo, che ha assunto l’incarico di direttore regionale del Molise, per l’ottimo lavoro svolto e la grande professionalità dimostrata nella guida della Direzione”.

Lo afferma il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, che ieri ha presieduto una riunione operativa sulla scuola nazionale del Corpo che sorgerà in città, alla quale ha partecipato anche il neo direttore.

“Insieme anche al Demanio e al Provveditorato interregionale alle Opere pubbliche, e alla presenza del prefetto Laura Lega, capo Dipartimento dei Vigili del fuoco”, spiega il primo cittadino, “abbiamo fatto il punto sull’andamento dei lavori della scuola”.

“Con esperienze importanti a livello nazionale e internazionale, come la guida dell’Agenzia regionale di Protezione civile del Lazio o il coordinamento di una sezione operativa dei Vigili del fuoco ad Haiti dopo il terremoto che ha colpito l’isola nel 20120 con oltre 200mila vittime”, ricorda Biondi, “Tornatore è una vecchia conoscenza dell’Aquila, dove nella prima emergenza post-sisma del 2009 ha coordinato i soccorsi e da direttore dell’Ufficio di comunicazione esterna del Dipartimento dei Vigili del fuoco ha curato la comunicazione di emergenza, che pochi come noi sanno quanto sia importante e delicata”.

Il presente messaggio, corredato dei relativi allegati, contiene informazioni confidenziali e riservate, tutelate legalmente dal Regolamento UE n.679/2016 e da leggi civili e penali in materia, ed è destinato esclusivamente al destinatario sopra indicato, il quale è l’unico autorizzato ad usarlo, copiarlo e, sotto la propria responsabilità, diffonderlo. Chiunque ricevesse questo messaggio per errore o comunque lo leggesse senza esserne legittimato è pregato di rinviarlo immediatamente al mittente, distruggendone l’originale, ed è avvertito che trattenerlo, copiarlo, divulgarlo, distribuirlo a persone non autorizzate costituisce condotta punibile penalmente ai sensi degli artt.616 e 618 c.p.p. e che tutti i danni che dovessero derivare, al mittente o a terzi, a causa di tale illecita condotta saranno oggetto di tutela risarcitoria ex art.2043 c.c. dinanzi alla competente autorità giudiziaria.

…