L’Aquila. Grande attesa all’Aquila per una serata speciale con il celebre DJ e produttore Gabry Ponte, rinomato a livello internazionale per il suo contributo alla musica dance. L’evento, che rappresenta l’unica data invernale di Ponte in Abruzzo, si terrà giovedì 28 marzo presso il “BLISS”, una delle discoteche più note della città.

Con una carriera che ha attraversato decenni, Gabry Ponte continua a essere una figura di spicco nella scena musicale dance mondiale. La sua capacità di catturare l’essenza del genere, insieme a un talento innato per la produzione e le performance live, lo rende un artista molto apprezzato tanto dal pubblico quanto dai critici. La serata promette di essere un evento imperdibile per gli appassionati di musica elettronica e dance di tutto il centro Italia, con molti fan che si prevede accorreranno a L’Aquila per l’occasione. Il “BLISS” si prepara ad accogliere una notte di musica indimenticabile, in cui le abilità di Gabry Ponte saranno al centro della scena. Per maggiori informazioni sull’evento e per l’acquisto dei biglietti, invitiamo gli interessati a visitare il sito web ufficiale della discoteca BLISS o i canali social dell’artista.