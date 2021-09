G20 dell’agricoltura a Firenze: presenti anche le eccellenze dell’agroalimentare abruzzese

Pescara. La Confederazione Produttori Agricoli Abruzzo sarà presente dal 16 al 18 settembre nel capoluogo toscano per dare parola anche ai produttori abruzzesi. La delegazione abruzzese sarà coordinata dal Presidente vicario Vincenzo Italiani, che sarà presente a Firenze nei predetti giorni.

È tutto pronto a Firenze per gli attesi lavori del G20 dell’agricoltura, il vertice ministeriale che riunisce le maggiori economie mondiali e che analizzerà la situazione del primario alla luce delle nuove sfide poste dalla drammatica emergenza Coronavirus, focalizzando la propria attenzione sulla necessità di promuovere con sempre maggiore decisione la sostenibilità e la resilienza dei sistemi agroalimentari. La Copagri Abruzzo sarà presente dal 16 al 18 settembre in Piazza della Repubblica all’interno di un apposito spazio espositivo messo a disposizione dalla struttura nazionale per dare visibilità alle eccellenze del sistema agroalimentare abruzzese. Numerose, infatti, saranno le iniziative, le degustazioni e i momenti di confronto che animeranno lo spazio espositivo della Confederazione Produttori Agricoli nel capoluogo toscano, nel quale troverà posto una qualificata selezione di prodotti agroalimentari regionali, fra cui vini, oli, formaggi, salumi, conserve, marmellate e mieli, che saranno presentati direttamente dai produttori e offerti in degustazione alle delegazioni presenti. I lavori ministeriali si apriranno giovedì 16 settembre con l’Open Forum sull’agricoltura sostenibile, che vedrà riuniti i maggiori stakeholder del panorama agricolo mondiale, fra i quali il Commissario europeo all’agricoltura Janusz Wojciechowski, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Stefano Patuanelli e diversi ministri dei paesi membri del G20, oltre a ricercatori e accademici di fama internazionale e rappresentanti delle organizzazioni agricole nazionali. Le giornate di venerdì 17 e sabato 18 settembre, invece, saranno dedicate ai lavori del vertice ministeriale, che offrirà l’opportunità di ripensare la cooperazione tra i Paesi, con particolare riferimento al contributo dell’agricoltura per raggiungere l’obiettivo fame zero e in vista del vertice delle Nazioni Unite sull’alimentazione che si terrà a fine mese a New York.

“E’ importante partecipare a un momento di confronto di tale portata e poter far sentire la voce dei diretti interessati. Con l’iniziativa programmata, intendiamo sensibilizzare le istituzioni presenti e far conoscere alla qualificata rappresentanza internazionale che seguirà i lavori l’incredibile moltitudine delle eccellenze agroalimentari prodotte dai nostri associati, che con il loro lavoro contribuiscono a tenere alto il nome del Made in Italy nel mondo”, spiega il presidente della Copagri Abruzzo Leo Spina. “Dare la parola ai produttori, permettendo loro di presentare al grande pubblico le caratteristiche e le peculiarità che contraddistinguono le loro produzioni agroalimentari resta la nostra filosofia”, conclude Leo Spina.