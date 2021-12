Fugge dal Molise per evitare l’arresto e apre un locale in Belgio, tradito da foto su facebook

L’Aquila. Una sorta di storia alla “Prova a prendermi”, in cui non è un famoso Di Caprio l’interprete della finzione, ma un molisano nell’odierna realtà. Fugge dal Molise sperando di evitare l’arresto e apre un ristorante in Belgio dedicandolo al suo paese natio, Rotello. La foto di un suo post su Facebook fa scattare le indagini dei Carabinieri della Compagnia di Larino che riescono a individuarlo e arrestarlo. L’inchiesta a carico di un latitante 47enne di Rotello (Campobasso) è stata coordinata dalla Procura Generale presso la Corte di Appello di L’Aquila.

“Per arrivare all’uomo, è stato fondamentale lo scambio di informazioni tra l’Arma dei Carabinieri e le forze di polizia di Belgio e Francia” commenta il Comandante di Larino, Petruzzella. L’uomo deve scontare oltre 5 anni di reclusione. A suo carico le accuse di rapina, ricettazione e truffa commessi nelle province di Campobasso e Chieti dal 2010 al 2018.

Attraverso il “Sirene”, struttura appositamente creata dal Ministero dell’Interno per lo scambio di informazioni tra forze di polizia nell’area dell’Unione Europea, i militari sono riusciti a scambiarsi informazioni sul quarantasettenne. Dopo l’arresto è stato trasferito in una casa di reclusione belga in attesa di estradizione. Il quarantasettenne era fuggito all’estero da oltre tre anni e agiva in Belgio con documenti falsi fino a quando non è stato rintracciato a Toumai, vicino al confine con la Francia. Era ricercato in tutta Europa, su di lui pendevano due mandati di arresto europeo.