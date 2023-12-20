San Valentino. Scattano le manette per un 45enne italiano, residente a San Valentino in Abruzzo Citeriore, resosi responsabile dei reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali. Nella serata di ieri 19 dicembre, i militari della Stazione Carabinieri di San Valentino in Abruzzo Citeriore, nel corso di mirati servizi di controllo straordinario del territorio, attuati per contrastare i furti in abitazione, intimavano l’alt ad un’auto in transito il cui conducente, omettendo di arrestare la marcia, forzava il dispositivo, dandosi successivamente a precipitosa fuga.

Nella circostanza uno dei militari operanti, per evitare di essere travolto, si gettava rovinosamente in terra, riportando nell’occasione lievi ferite. Il conducente poco dopo veniva rintracciato con il veicolo bloccato nel fango, dopo essere uscito di strada; identificato si appurava che lo stesso si era posto alla guida del mezzo con patente ritirata e senza la prescritta copertura assicurativa. A quel punto è scattato l’arresto dell’uomo per non essersi fermato all’alt e per aver procurato il ferimento del militare; sottoposto agli arresti domiciliari è in attesa dell’udienza di convalida che si terrà presso il Tribunale di Pescara nella giornata odierna.