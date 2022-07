“Frequant’Azioni”, torna il festival di teatro ragazzi dell’Abruzzo: ultima tappa ad Avezzano

Avezzano. Proseguirà quest’estate il “Frequent’Azioni” New Generations Festival, il più importante Festival di Teatro Ragazzi dell’Abruzzo che si snoderà da Balsorano, verso Pescasseroli, Pescocostanzo, Ovindoli, Sulmona e infine ad Avezzano.

Quest’anno più che mai abbiamo tanta voglia di tornare a godere dell’arte in tutte le sue forme. Ci è mancato il teatro, ci è mancato ritrovarsi, ci sono mancati gli spettacoli. Ma questa estate torna il teatro dal vivo di “Frequent’Azioni” New Generations Festival nel pieno rispetto delle regole di sicurezza. “Frequent’Azioni” New

Generations Festival è il più longevo e articolato festival di teatro e arte per bambini e ragazzi che da sedici anni ha come palcoscenico alcune città abruzzesi: Balsorano, Pescasseroli, Pescocostanzo, Ovindoli, Sulmona e infine Avezzano. Si torna ai tanto amati spettacoli dal vivo con la possibilità di vedere (o ascoltare) storie, musiche,

racconti, ecc.

Il Festival è organizzato dalla Cooperativa FANTACADABRA in collaborazione con il Teatro Stabile d’Abruzzo ed è promosso e sostenuto dai comuni di Balsorano, Pescasseroli, Pescocostanzo, Ovindoli, Sulmona e Avezzano. Il Festival si articolerà in 32 spettacoli, 10 diversi teatri, 20 fra laboratori e lettura animate 20 diverse compagnie

teatrali coinvolte.

Il Festival “Frequent’Azioni” tornerà Domenica 31 Luglio da Balsorano dove alle ore 21.00 presso la corte dell’Ex Asilo comunale di Balsorano dove la Compagnia Fantacadabra – TSA presenteranno lo spettacolo “I VIAGGI DI ALICE” e proseguirà poi il 5 agosto,sempre a Balsorano, alle ore 21, presso la corte dell’Ex Asilo comunale,

con della Compagnia I Guardiani dell’Oca “Robin Hood”. Dal 5 al 12 agosto ci spostiamo poi a Pescasseroli dove la programmazione proseguirà nell’ambito del FESTIVAL “Alice nel paese del teatro”, a piazza Duca degli Abruzzi; dal 12 al 19 agosto saremo a PESCOCOSTANZO presso il cortile del Palazzo Fanzago con la rassegna “C’ERA UNA VOLTA, CE N’ERANO DUE”; a SULMONA dal 22 al 25 agosto presso il Complesso Santissima Annunziata e al Parco Fluviale con la rassegna “POPANZ” e infine ad AVEZZANO dal 2 al 4 settembre a Piazza Torlonia e a Piazza Mercato nell’ambito della manifestazione “AVEZZANO BIMBI”.

Il Festival ha avuto un prologo, con una prima tournée invernale, con la produzione della Compagnia Fantacadabra e TSA “ALICE IN VIAGGIO CON LE METAMORFOSI”.