Fratino nel vastese: “Fuorviante nota del Wwf circa il ritorno della specie”

Vasto. “Nel 2021 ci furono tre nidi tra Vasto e San Salvo, due con schiusa, nel 2022 finora due nidi a Vasto. Due siti di riproduzione su cinque sono nell’area ora destinata al Jova Beach Party”. Così in una nota il gruppo fratino Vasto della stazione ornitologica abruzzese.

“Il comunicato di ieri del WWF relativo al ritrovamento di un nido di Fratino rischia di essere fuorviante in quanto per il WWF sarebbe un ritorno della specie nel vastese a seguito di tentativi di nidificazione nel passato non andati a buon fine”, prosegue il gruppo nella nota. “L’informazione è semplicemente non corretta, in quanto tra 2021 e 2022 siamo a cinque nidi tra Vasto e San Salvo, con due schiuse e il sicuro involo di giovani almeno per il nido a San Salvo nel 2021. Eppure per facilitare la gestione della specie la Stazione Ornitologica Abruzzese, con il Gruppo Fratino Vasto e Dune Bene Comune, ha inviato agli enti un Report dei dati 2021 per l’Abruzzo, contenenti sia i dati dei nidi trovati da queste associazioni (il 61% del totale pari a 35 nidi), sia quelli trovati dal WWF – progetto “Salvafratino” (il 37% pari a 21 nidi) e quelli trovati da terzi (parì al 2%, 1 nido). Pertanto: 1) L’anno scorso, 2021, SOA e Gruppo Fratino Vasto hanno trovato tre nidi nel vastese, di cui due a Vasto marina e uno a San Salvo. Due su tre sono giunti certamente alla schiusa (uno a Vasto marina e uno a San Salvo), superando quindi lo stato del nido segnalato ieri dal WWF. Quello di San Salvo, con i pulcini pure inanellati da inanellatore ISPRA, ha visto anche l’involo di un giovane.

Il terzo nido, a Fosso Marino, è invece fallito. 2) Quest’anno siamo a due nidi. Il primo, a Vasto marina, trovato da SOA-GFV è poi stato predato. Il secondo, trovato dal WWF, vede l’adulto attualmente in cova. 3) Due nidi su cinque sono stati ritrovati dalla SOA-GFV nella Riserva della Marina di Vasto, nella porzione ricadente nel comune di Vasto che ne ha affidato da tempo la gestione a WWF e Legambiente. A San Salvo lo scorso anno il nido fu in una spiaggia libera (e non, come erroneamente riportato lo scorso anno dal WWF in un documento, nel biotopo). 4)Visto che il WWF ha dimenticato di farlo, ai fini della gestione della specie, gioverà ricordare che due nidi su cinque sono nell’area che dovrebbe ospitare il concerto del Jova Beach Party, evento, tra l’altro, appoggiato dal WWF”.

“Ci uniamo, quindi, all’entusiasmo dell’associazione del Panda per aver trovato un nido ma ciò non può portare a stravolgere i dati di fatto, segnalati tra l’altro per tempo a tutti gli enti, perché queste informazioni sono, o meglio, dovrebbero essere fondamentali per la gestione della specie e degli habitat. La localizzazione esatta dei nidi, il loro esito ecc. sono elementi fondamentali per la conservazione di questa specie e per evitare errori come appunto l’intervento del comune a Fosso Marino e la programmazione di un mega-evento come il Jova Beach Party in aree di riproduzione della specie. Siamo certi che il WWF, certamente molto attivo nella diffusione di comunicati stampa su questa specie, converrà sulla necessità di offrire al pubblico e agli enti un quadro chiaro, preciso e onnicomprensivo della situazione nel vastese e in generale in Abruzzo”, si legge in conclusione della nota.