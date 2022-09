Fratelli d’Italia continua a crescere nella Marsica, Fasciani: “Arrivano nuovi amministratori”

Celano. Il partito di Giorgia Meloni continua a crescere in Abruzzo non solo in termini percentuali, ma anche per le adesioni che aumentano di giorno in giorno. Le ultime, in ordine di tempo, sono quelle di Piero Ianni e Silvia Morelli, rispettivamente vicesindaco e presidente del consiglio del Comune di Celano.

I due amministratori della seconda città più grande della Marsica hanno deciso di aderire a Fratelli d’Italia e sposare in pieno le politiche portate avanti dalla Meloni e dai referenti regionali e provinciali sul territorio.

“Sono sempre di più gli amministratori marsicani che hanno scelto di unirsi a Giorgia Meloni per risollevare l’Italia”, ha commentato Benedetta Fasciani, vice coordinatrice provinciale di Fratelli d’Italia candidata alla Camera alle prossime elezioni del 25 settembre prossimo, “un piacere, oltre che un orgoglio, accogliere in Fdi il vice sindaco Ianni e il presidente del consiglio Morelli che con il loro bagaglio di esperienza potranno sicuramente portare un contributo importante nel partito. Mi sembra chiaro che nella Marsica Fdi si conferma primo partito per adesioni di sindaci e amministratori e sono certa che, anche il 25 settembre, manterrà lo stesso primato alle urne”.