L’Aquila. La formazione post diploma, le opportunità offerte dalla Regione Abruzzo grazie all’utilizzo dei Fondi europei, il mondo degli Its, gli istituti tecnologici superiori ormai sinonimo di Innovazione, Tecnologia e Successo: tutto questo e molto di più nell’evento di comunicazione dei fondi FESR e FSE+, in programma domani, martedì 19, a partire dalle ore 10, negli spazi dell’Auditorium Petruzzi di Pescara.

A confrontarsi con gli assessori regionali Pietro Quaresimale e Daniele D’Amario, le rappresentanti della Commissione europea, Adelina Dos Reis e Martina Spernbauer, l’Autorità di Gestione, Carmine Cipollone, gli amministratori regionali, i responsabili dei 6 Its presenti sul territorio abruzzese e le aziende saranno i ragazzi dell’istituto alberghiero De Cecco e dell’istituto tecnico Tito Acerbo di Pescara. Nel corso dell’evento, sarà dato spazio anche al’Hackathon delle Idee, l’iniziativa della Regione Abruzzo pensata per recepire idee, progetti e suggestioni dai ragazzi della Generazione Zeta