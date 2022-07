Fondimpresa apre in Abruzzo un nuovo sportello informativo in Val di Sangro

L’Aquila. Inaugurato un nuovo sportello operativo di Fondimpresa, in Val Di Sangro, precisamente a Mozzagrogna, presso la sede di Confindustria Chieti Pescara, voluto fortemente dagli Organi direttivi di OBR ABRUZZO, ARTICOLAZIONE TERRITORIALE DI FONDIMPRESA, nella più importante area industriale regionale, a supporto delle aziende, del territorio e dei lavoratori.

“Un forte segnale di prossimità e supporto alle aziende -ha affermato il Presidente Teodoro Calabrese – Fondimpresa, grazie ad una struttura capillare sul Territorio, che in Abruzzo vanta due sportelli Territoriali, a L’Aquila e Mozzagrogna – punta a garantire vicinanza e capacità operativa idonea a rispondere alle esigenze e specificità aziendali, in una logica di integrazione costante con il livello nazionale, attraverso un modello organizzativo stabile ed idoneo a consentire uno standard qualitativo dei servizi svolti.”

“Formazione ed aggiornamento -secondo la vicepresidente Rita Innocenzi- già prima fondamentali elementi di crescita di lavoratori ed imprese, saranno sempre più elemento imprescindibile per adattarsi ai cambiamenti epocali che viviamo; essi dovranno permettere alle nostre imprese ed ai nostri lavoratori di mantenersi in vita, di accrescere le proprie opportunità e di far ripartire la nostra economia colpita da una crisi che non ha precedenti. Fondimpresa è stata sempre presente, al fianco di imprese e lavoratori, anche nel periodo emergenziale con provvedimenti ad hoc e l’obiettivo sfidante sarà quello di sostenere le aziende a realizzare mirati e specifici interventi formativi per la salvaguardia e lo sviluppo di competenze e di professionalità dei propri dipendenti, anche con strumenti non tradizionali, adattati ai mutati scenari. Importanti provvedimenti hanno portato alla regolamentazione della Fad sincrona/teleformazione, strumento attraverso il quale Fondimpresa -anche nella fase emergenziale- è riuscita a supportare e finanziare la formazione dei lavoratori”.

I numeri del Fondo

Fondimpresa in Italia: 211.842 aziende aderenti e 4.946.089 Lavoratori. Nel 2021 Progetti finanziati n. 22.896, per un importo complessivo di € 240.430.766,99.

Fondimpresa in Abruzzo: 7.688 aziende aderenti e 131.144 Lavoratori. Nel 2021 Progetti finanziati n. 366 per un importo complessivo di € 2.688.177,72.