Chieti. Realizzata in data odierna la visita aziendale dei Vertici di OBR ABRUZZO, ARTICOLAZIONE TERRITORIALE DI FONDIMPRESA, presso l’azienda aderente a Fondimpresa, Dyloan Bond Factory, azienda di Chieti specialista in Innovazione e Produzione di Semi-lavorati, Accessori e Capi Finiti per i più grandi marchi della moda internazionale

“La visita aziendale presso Dyloan Bond Factory si colloca nelle iniziative promosse da Fondimpresa Abruzzo -ha dichiarato il Vice Presidente Franco Spina- per toccare con mano le realtà aziendali. La nostra Organizzazione ha infatti nella propria mission la vicinanza, la prossimità territoriale ed una maggiore conoscenza delle imprese aderenti, di realtà imprenditoriali significative che animano il territorio, attenzionando i temi della formazione continua e della valorizzazione delle risorse umane. Un’interessantissima visita aziendale accompagnata da un momento di confronto sulla significativa esperienza di formazione continua con Fondimpresa. E’ stato molto emozionante -ha affermato il Vice Presidente Franco Spina – ripercorrere la storia aziendale e cogliere la presenza di Fondimpresa nei percorsi di formazione continua che ne hanno accompagnato la crescita e lo sviluppo: oggi Dyloan Bond Factory -fondata nel 1987 da Anna Maria e Loreto Di Rienzo ed entrata nel 2022 nel Gruppo Pattern, il primo Polo Italiano della Progettazione Produzione di Lusso- sta vivendo un momento di forte crescita aziendale.

La visita aziendale è stata guidata da Nicola Di Marcoberardino, CEO dell’azienda e Loreto Di Rienzo, Direttore R&D del Gruppo Pattern oltre a Daniela Bucciarelli, Responsabile HR del Gruppo Pattern che hanno presentato l’azienda e condiviso la storia e gli interventi formativi che ne hanno accompagnato lo sviluppo.

“Dyloan Bond Factory, nasce nel 1987 in Abruzzo. L’azienda -dichiara il dott. Nicola Di Marcoberardino-gestisce due stabilimenti, il principale situato a Chieti (CH), con focus su innovazione e tecnologia, e il secondo a Villamagna (CH), specializzato nella produzione di outerwear e piumini. Oggi Dyloan Bond Factory, dal 2022 parte del Gruppo Pattern, è protagonista nella Ricerca e Innovazione nei settori del fashion, dell’arte e del design. Combinando Tradizione e Innovazione, Artigianato e Modernità, Dyloan Bond Factory ha rivoluzionato i tradizionali metodi di produzione. Grazie al profondo know-how nella Ricerca e Sviluppo e nell’applicazione delle tecnologie e dei materiali più all’avanguardia, l’azienda è in grado di gestire progetti innovativi di sviluppo prodotto e rappresenta un partner strategico nel processo creativo dei clienti. Fondamentale è stata la formazione, realizzata anche attraverso i canali di finanziamento di Fondimpresa, che ha accompagnato crescita, innovazione e sviluppo creativo dell’azienda unitamente alla cura del capitale umano”.

All’iniziativa sono intervenuti anche i rappresentanti di Fondimpresa.