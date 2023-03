Pescara. “I Centri per l’Impiego (CPI) stanno portando avanti le attività previste dal programma per il raggiungimento degli obiettivi prefissati” ha dichiarato il dottor Luca Bucciarelli, che si occupa del Coordinamento dei CPI per il programma GOL “e l’ambizione è quella di offrire un’opportunità a tutti i beneficiari già profilati ed orientati, che in questi giorni stanno scegliendo gli ODF per la loro riqualificazione, al termine della quale saranno avviati ai percorsi di reinserimento lavorativo”.

A tal proposito la Vice Presidente del Cenfop Abruzzo, Linda Zampacorta, ha confermato che “gli Organismi di Formazione saranno il braccio operativo della Regione e lavoreranno a stretto contatto con i CPI per offrire una formazione strettamente collegata ai fabbisogni emergenti dal mercato del lavoro ed ottenere un elevato indice di occupabilità”.

È intervenuto all’evento anche il Dott. Carmine Cipollone, Responsabile dell’Autorità di Gestione della Regione Abruzzo FESR-FSE, che ha delineato lo scenario dell’attuale settennato, focalizzando l’attenzione sulle iniziative di formazione, rivolta a beneficiari e settori diversi che a breve si tramuteranno in opportunità per il territorio.

Il programma GOL per i prossimi anni offrirà notevoli opportunità per disoccupati e inoccupati residenti nella regione Abruzzo, e il CENFOP Abruzzo è pronto a supportare l’avvio e la programmazione delle attività, considerando che oggi rappresenta ad oggi circa il 40% degli organismi di formazione accreditati nella nostra regione, presenti nelle 4 province, con oltre 1.800 persone coinvolte a vario titolo nelle attività di formazione e orientamento.