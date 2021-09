Fondi per l’irrigazione, Paolucci: il Fucino bancomat per la Giunta lenta di Marsilio

Avezzano. È ancora polemica per i fondi destinati all’impianto irriguo del Fucino. Nei giorni scorsi il Comune di Avezzano ha chiamato i Comuni dell’alveo Fucense a una riunione operativa per definire un percorso unitario e chiedere un incontro urgente alla Regione per mettere nero su bianco “i tempi, le modalità di intervento e, soprattutto, di riscrivere nel bilancio regionale i 46 milioni e mezzo previsti dal Masterplan cancellati nei mesi scorsi per l’emergenza Covid.

Per il consigliere regionale del Pd, Silvio Paolucci, “Marsilio sottrae i 46 milioni di euro che la giunta Luciano D’Alfonso aveva destinato all’impianto irriguo del Fucino per finanziare tra le altre cose lo sport professionistico”.

“Ho presentato mesi fa un’interrogazione sul caso senza ricevere risposta dalla giunta lenta”, sottolinea il consigliere regionale dem, “ora basta, vogliamo chiarezza”.

“L’Abruzzo”, conclude Paolucci, “non può vedersi privato di opere ed infrastrutture importanti per l’economia del territorio in un momento delicato come questo”.

https://www.marsicalive.it/impianto-irriguo-fucino-fondi-sfumati-avezzano-batte-cassa-alla-regione/