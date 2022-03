Fondi complementari Pnrr dei territori aquilani: lunedì l’incontro nella sede della direzione didattica Rodari

Sassa. Un’incontro su opportunità per frazioni e piccoli comuni diventa realtà. In merito a ciò, scrivono in una nota congiunta Quirino Crosta, Elisa Corsi, Marcello Masci, Gianni Anastasio, Giacomo Carnicelli, Valter Chiappini, Giammario Fiori e Marco Giusti: “Lunedì 21 marzo alle 18.00, presso l’aula magna della Direzione Didattica Rodari, si svolgerà un incontro sui fondi complementari del PNRR”.

“L’intenzione”, sottolinea Crosta moderatore dell’incontro, “è quella di iniziare un percorso sulle frazioni per fornire supporto a chi volesse partecipare. Lo faremo insieme ai comuni per ascoltare le cittadine ed i cittadini. La discussione sarà utile per cominciare un laboratorio di comunità, per mettere a disposizione delle frazioni e del territorio le informazioni e le idee per partire, per capire cosa e come fare per accedere alle linee di finanziamento”.

Inoltre, all’incontro parteciperanno il dirigente del circolo didattico Rodari, Marcello Masci, Gianni Anastasio, sindaco di Pizzoli e coordinatore dei sindaci del Cratere Giacomo Carnicelli, presidente ALI Abruzzo, Valter Chiappini, sindaco di Lucoli, Giammario Fiori, sindaco di Tornimparte, Marco Giusti, sindaco di Scoppito, Stefania Pezzopane, deputata membro VIII Commissione Parlamentare, Giovanni Lolli, già presidente vicario Regione Abruzzo. L’incontro potrà essere seguiro anche online dal link: https://us02web.zoom.us/j/8148 8501038?pwd=V2gyUzdEZGZVaUlUWD ZBQzZUSGppZz09