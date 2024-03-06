Pescara. In occasione della Giornata internazionale dei diritti della donna, la Fondazione Pescarabruzzo celebra le conquiste sociali, economiche e politiche raggiunte negli anni e ricorda, quale monito affinché non accadano più, le discriminazioni e le violenze di cui le donne sono state e sono ancora vittime ovunque nel mondo.

La giornata dell’8 marzo e il giorno seguente saranno scanditi da quattro appuntamenti che celebrano l’importante ricorrenza nelle principali strutture della Fondazione:

Imago Museum – orari d’apertura 10:30 – 13:30 / 16:00 – 20:00 – Il biglietto d’ingresso al museo includerà una visita guidata alle opere più emblematiche dedicate alle donne, seguita da un drink offerto all’Imago Museum Café / Bistrot per tutti i gruppi di visitatrici da 2 in su. I turni della visita guidata sono due: il primo turno alle ore 11:30 e il secondo turno alle ore 18:00.

CLAP Museum – orari d’apertura 10:30 – 13:30 / 16:00 – 20:00 – Per tutte le donne l’accesso al museo sarà offerto con biglietto d’ingresso scontato.

Cineteatro Massimo (Pescara Cityplex) – ore 18:15 – Proiezione del docufilm “La Casa Viola”, il primo documentario che racconta la vita delle donne vittime di violenza rifugiatesi nell’omonima dimora protetta e segreta abruzzese. Prodotto e diretto da Maria Grazia Liguori e Francesco Calandra, in coproduzione con la Fondazione Pescarabruzzo.

Le donne protagoniste del docufilm hanno trovato la forza di fuggire, di nascondersi e di ricominciare a vivere. Non vengono mai riprese in viso nel film, per rispettarne la privacy: basta il linguaggio delle mani, degli abbracci, delle attese. E la dimora protetta e segreta diventa (fatto mai accaduto prima al cinema) la protagonista, l’io narrante della storia. Le sue pareti, i suoi ambienti quotidiani trasudano tutte le esperienze femminili avvenute al suo interno. Le speranze, le angosce, gli aneliti di riscatto. L’incrollabile solidarietà tra di loro.

Inoltre, nell’ambito delle attività culturali che la Fondazione realizza presso la Maison des Arts, sabato 9 marzo alle ore 17:30 si terrà il vernissage della nuova mostra fotografica “CHI DICE DONNA. Un progetto fotografico, un percorso di donne” promossa e realizzata dall’Associazione culturale Chi dice donna e dalla Fondazione Pescarabruzzo.

L’allestimento realizzato alla Maison des Arts, composto da 52 scatti di 10 fotografe amatoriali, offre un’importante occasione per comprendere e testimoniare la progressiva consapevolezza personale e sociale delle donne, nonché le conquiste raggiunte nel campo dei diritti. L’esposizione proseguirà fino al 24 marzo. Ingresso libero.