L’Aquila. Proseguono oggi da Lecce dei Marsi, i Focus group avviati il 18 settembre ad Avezzano, con il coinvolgimento di amministratori e tecnici, che consentiranno di far emergere le principali difficoltà che ostacolano una corretta ed efficace attuazione degli interventi finanziati e gestiti, i punti di forza e di debolezza mappando possibili risorse da mettere in condivisione per attivare soluzioni efficaci ed infine permetteranno di condividere il livello di consapevolezza rispetto ai temi centrali delle politiche di coesione.

L’iniziativa è organizzata nell’ambito del progetto Hub delle competenze gestito da Formez Pa su incarico del Dipartimento della Presidenza della Regione Abruzzo. Con Hub delle competenze, la Regione Abruzzo si prefigge di dare il giusto impulso alle politiche di coesione in modo da spendere, presto e bene, le ingenti risorse della nuova programmazione del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (Fesr), del Fondo sociale europeo Plus (Fse+) e della programmazione nazionale del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (Fsc) sviluppando capacità manageriali e sinergie operative fra enti locali, considerati sia individualmente che attraverso forme associative.

L’ascolto attivo delle esigenze territoriali attraverso i focus group consentirà alla Regione Abruzzo di definire, entro l’anno, un Piano di miglioramento della capacità amministrativa con azioni di supporto mirate (consulenziali, formative, etc.) per gli enti locali coinvolti a vario titolo nei progetti cofinanziati dalle risorse europee e nazionali.

In particolare, i focus group, con il coinvolgimento di amministratori e tecnici, consentiranno di: far emergere le principali difficoltà che ostacolano una corretta ed efficace attuazione degli interventi finanziati e gestiti; far emergere punti di forza e di debolezza e mappare possibili risorse da mettere in condivisione per attivare soluzioni efficaci; condividere il livello di consapevolezza rispetto ai temi centrali delle politiche di coesione.

I destinatari dei focus group sono sindaci, Rup, tecnici interni e/o tecnici/progettisti esterni, coinvolti nei progetti finanziati dai fondi Fsc/Fse/Fesr/Pnrr in Abruzzo.

Tutte le attività, i contributi video e le tappe sono consultabili anche sui canali social “Bandi&Risorse Regione Abruzzo”. Qui c’è il calendario degli incontri: https://www.formez.it/…/calendario_incontri_comuni_hub.pdf

Ecco la locandina del progetto Hub delle competenze: https://www.formez.it/…/locandina_progetto_hub…

