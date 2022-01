Focolai covid, Epifania di chiusure sull’Altopiano delle Rocche: posticipato il rientro a scuola

Rocca di Mezzo. Con l’Epifania scoppia sull’Altopiano delle Rocche un focolaio covid: con la neve, i turisti sono arrivati numerosi nelle località turistiche invernali di Ovindoli, Rocca di Mezzo e Rocca di Cambio per trascorrere qualche giorno di vacanza ma purtroppo, il diffondersi dei contagi non ha risparmiato nemmeno le cittadine di montagna.

Proprio nei piccoli paesi dell’Altopiano, l’incontro di così tanti turisti, arrivati soprattutto dal Lazio, con le persone del posto, si è rilevato rivelato un cocktail micidiale per la diffusione della variante Omicron del covid19.

Tanto che numerosi locali tra ristoranti, bar e pub si sono visti costretti a chiudere la saracinesca proprio per evitare una maggiore diffusione dei contagi. Il tutto in una sera che sarebbe stata, invece, da tutto esaurito.

E proprio ieri, in occasione della festa della Befana, numerosi turisti si sono ritrovati a fare i conti con tante chiusure che hanno impedito cene fuori e aperitivi. Per lo stesso motivo, sono arrivate anche disdette delle future vacanze. Decine le persone del posto contagiate ma altrettanti positivi sono stati registrati tra i turisti. Alcuni rimasti a trascorrere la quarantena nelle seconde case, altri tornati a casa.

In molti casi fuori dal locale è stato affisso il cartello di chiusura per via della positività di persone all’interno dello staff.

A Rocca di Mezzo posticipato il rientro a scuola

A Rocca di Mezzo è stata posticipato al 12 di gennaio, il rientro a scuola. Il sindaco Mauro Di Ciccio ha emesso un’ordinanza in cui prevede uno screening di massa della popolazione scolastica.

La necessità del posticipo, come si legge nel documento emanato dall’amministrazione, è stata dettata dall’aumento sponenziale dei contagi che non hanno risparmiato, come in tutto l’Abruzzo, anche i bambini più piccoli.

