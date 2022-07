Pescara. Si è svolta questa mattina la conferenza stampa per presentare il primo intervento di manutenzione straordinaria delle sponde del fiume Pescara. Grazie all’impegno del Consigliere Regionale Vincenzo D’Incecco, capogruppo Lega, il comune di Pescara potrà usufruire di un contributo regionale di 100.000 euro.

I lavori inizieranno la prossima settimana e si protrarranno per tutto il mese di luglio: gli interventi previsti riguardano il miglioramento idraulico dei quasi 8 km del tratto compreso tra il confine con San Giovanni Teatino e Pescara, con la rimozione di tronchi secchi in alveo trascinati dalla corrente e l’eliminazione dei rami secchi e pericolanti dalle piante che crescono a ridosso del fiume. “Sono molto soddisfatto per i risultati portati a casa e sono molto orgoglioso per quanto stiamo facendo sul fiume: abbiamo tanto lavorato per raggiungere questo risultato che serve a migliorare la navigabilità e ad aumentare la fruibilità del fiume che è una grande risorsa per il nostro territorio”.

Il progetto redatto dall’Architetto Ester Zazzero, è parte del quadro strategico a cui sta lavorando il Settore Transizione Ecologica e Sostenibilità Ambientale attraverso l’analisi delle specifiche caratteristiche territoriali e l’indicazione delle azioni per il disinquinamento, la messa in sicurezza idraulica e valorizzazione del Fiume Pescara, già delineate nella DGR. 590 della Regione Abruzzo, al fine di procedere alla programmazione degli interventi in attuazione dell’art. 68 bis del Testo Unico Ambientale.

“Questo è solo il primo degli interventi volti al tutela e alla valorizzazione del fiume che l’amministrazione realizzerà: è la prima volta che il comune di Pescara interviene sul fiume Pescara con urgenza al ripristino delle condizioni minime di sicurezza sulla navigabilità del fiume e a dimostrazione della fattiva collaborazione tra la Regione Abruzzo e il comune di Pescara, con dgr. 735 – 736/2020 la regione ha concretizzato tali intenti con diversi interventi urgenti di spostamenti sedimenti in ambito fluviale al fine di eliminare le criticità emerse”.