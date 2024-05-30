San Salvo. Firmato protocollo d’intesa tra ARAP Abruzzo e COSIB (Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Valle del Biferno): accordo di collaborazione per rafforzare il sistema dei servizi a favore delle imprese insediate nei rispettivi nuclei.

Un importante accordo di collaborazione strategica volto allo sviluppo e alla promozione del territorio e delle industrie nelle rispettive aree di competenza è stato sottoscritto da Giuseppe Savini e Piero Donati Silvestri presidenti rispettivamente di ARAP Abruzzo e COSIB (Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Valle del Biferno). Un accordo che segna l’inizio di una collaborazione più ampia e strutturata per avviare e promuovere iniziative che possano sostenere e potenziare la crescita industriale delle aziende insediate nei rispettivi nuclei industriali di competenza con particolare riferimento del Vastese e di San Salvo e di Termoli. L’intento è quello di migliorare ed integrare le aree industriali nonché di rafforzare i rapporti tra le aziende insediate al fine di promuovere lo sviluppo economico e la competitività. Le opportunità di cooperazione si estendono anche a settori innovativi come le energie rinnovabili e l’idrogeno. Questa visione condivisa permetterà di esplorare nuove frontiere tecnologiche e sostenibili, offrendo possibilità di crescita e sviluppo concrete e sostenibili per le

aziende del territorio.

L’accordo rappresenta l’espressione concreta della volontà di ARAP Abruzzo e COSIB di definire e a attuare una serie di interventi mirati alla collaborazione per le rispettive per sviluppare progetti congiunti, scambiando know-how e risorse. “Apprezzo questa iniziativa di dialogo delle imprese d’Abruzzo e del Molise nel territorio di confine tra le due regioni, che può favorire la conoscenza e la valorizzazione delle rispettive specificità aziendali che da decenni operano in settori comuni” ha dichiarato l’assessore regionale abruzzese alle Attività Produttive Tiziana Magnacca.