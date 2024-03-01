Pescara. Nuova puntata del programma VivaRai2!, condotto con allegria e la solita ironia da Fiorello. Oggi si è parlato dell’Abruzzo. Tra i diversi temi affrontati Fiore ha parlato della ferrovia Roma-Pescara. Sono stati infatti stanziati 720 milioni dal governo per la realizzazione dell’opera.

La notizia ha scatenato la reazione del Rosario nazionale che dopo aver letto il titolo “Ferrovia Roma-Pescara, 720 milioni dal governo. La Premier Meloni dice che è un’opera di rilevanza strategica” ha commentato ironicamente:

“Mmmh… in Abruzzo, guarda caso. So che tra i progetti c’è anche la funivia Cortina -L’Aquila e un ponte Milano – Chieti, l’ha presa bene Calenda!”.