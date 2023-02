Mosciano Sant’Angelo. Con determinazione dirigenziale del 15 febbraio il servizio edilizia scolastica della Regione Abruzzo ha positivamente concluso l’istruttoria degli interventi da finanziare con fondi Pnrr e precedentemente inseriti nel Piano triennale dell’edilizia scolastica 2018/2020: tra questi figura la realizzazione della nuova scuola primaria del Comune di Mosciano Sant’Angelo per un importo di 7,8 milioni di euro di cui 7,4 milioni a fondo perduto che verranno assegnati al Comune quale soggetto attuatore.

“Il progetto della nuova scuola primaria del nostro Comune finalmente diventa realtà: un grande risultato frutto di un lavoro di programmazione e progettazione che portiamo avanti dal 2017 e che oggi trova soluzione con fondi Pnrr che ci consentiranno di revocare la procedura di costruzione della scuola con il supporto di Inail”, ha dichiarato il sindaco Giuliano Galiffi.

“Se oggi si è giunti a questo punto di svolta è perché la strategia perseguita dall’amministrazione in questi anni si è rivelata la più giusta: se da un lato abbiamo redatto il progetto esecutivo, periodicamente aggiornato, per adempiere alle richieste del bando Inail per la costruzione di infrastrutture ad alta valenza sociale, contemporaneamente abbiamo perseguito con la medesima progettualità ogni bando per l’assegnazione di contributi a fondo perduto, primo fra tutti il Piano triennale regionale dell’edilizia scolastica dove, sin dal 2018, siamo stati sempre collocati nelle prime posizioni ma mai finanziati per l’esiguità di risorse disponibili. I tecnici incaricati sono già al lavoro per perfezionare il progetto e procedere, appena arriverà il decreto ministeriale di concessione dei fondi, per l’avvio delle procedure di gara per l’aggiudicazione dei lavori”, ha concluso il sindaco.

Il progetto prevede la realizzazione di un nuovo edificio da destinare a scuola primaria situato nell’area tra l’attuale scuola secondaria e il campo sportivo Mario Rodi e si tratterà di un edificio al alta automazione domotica definito “ad energia quasi zero” nZEB (nearly Zero Energy Building), al passo con i più moderni criteri di costruzione edilizia, con spazi verdi annessi e aule per laboratori e didattica innovativa all’interno della struttura. L’intervento di Mosciano Sant’Angelo è il progetto più grande finanziato nell’ambito dei fondi Pnrr dalla programmazione regionale dell’edilizia scolastica.

Sul progetto è intervenuto anche il vicesindaco con delega all’edilizia scolastica Mirko Rossi che ha voluto “ringraziare il consigliere Massimiliano Cesarini, l’ufficio lavori pubblici e i progettisti incaricati per aver collaborato insieme al Sindaco e al sottoscritto per raggiungere questo obiettivo strategico per l’amministrazione comunale e per l’intera cittadinanza. È da oltre un anno che lavoriamo incessantemente ai bandi Pnrr sull’edilizia scolastica e possiamo dirci soddisfatti dei risultati raggiunti che ci permetteranno di realizzare anche la nuova mensa scolastica al servizio sia della scuola secondaria che della nuova scuola primaria nonché l’ampliamento dell’asilo nido di via della stazione che potrà accogliere fino a 75 bambini. Abbiamo intercettato fondi per le nostre scuole per oltre 9 milioni di euro che diventeranno cantieri nei prossimi mesi: in pratica abbiamo ridisegnato il futuro del patrimonio scolastico moscianese dei prossimi decenni. Non appena saranno approvati i progetti esecutivi dei tre interventi organizzeremo un incontro con la cittadinanza per spiegare nel dettaglio ogni aspetto di quella che sarà la scuola del futuro di tutti i ragazzi moscianesi”, ha concluso Rossi.