Teramo. La Cabina di Coordinamento integrata, guidata dal Commissario Straordinario del Governo per la

Riparazione e la Ricostruzione Sisma 2016 Guido Castelli, ha raggiunto l’intesa sull’Ordinanza che modifica la

graduatoria del bando CER (Comunità energetiche rinnovabili), finanziato dalle risorse NextAppennino del Piano

complementare sisma per i crateri del 2009 e del 2016.

La modifica si è resa necessaria perché diversi enti locali hanno chiesto una rimodulazione del contributo pubblico,

così da accedere alle agevolazioni previste dal Decreto CER (DM 414/23). Il Decreto CER infatti, se il contributo

pubblico non supera il 40%, consente di applicare la cosiddetta “tip”, la tariffa incentivante premiale, della durata

di 20 anni e applicabile all’energia prodotta e condivisa dalla CER. Viene inoltre mantenuto il prezzario regionale

con cui è stato sviluppato il progetto.

In graduatoria entra quindi la CER con capofila il Comune di Tossicia. Il costo totale della CER con capofila Tossicia

è di 2,4 milioni di euro. Sarà costituita da 12 impianti fotovoltaici, tutti su edifici di proprietà pubblica, per un totale

di 1560,61 kW.

“Grazie a questa Ordinanza abbiamo attivato una migliore sinergia tra i finanziamenti commissariali e le

opportunità offerte dal quadro normativo nazionale e dell’Unione Europea – ha dichiarato il Commissario Castelli – Ringrazio i Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria per la loro costante collaborazione, nonché

tutti i Comuni e le realtà locali che hanno contribuito a rendere questo processo un modello di efficacia ed efficienza

nella gestione delle risorse a disposizione. Anche in Abruzzo raccogliamo ogni giorno i frutti della sinergia attivata

con il Presidente Marco Marsilio. Le CER sono una grande opportunità per i nostri territori e per l’Appennino centrale

che si pone a tutti gli effetti come laboratorio di innovazione e sostenibilità per tutte le aree interne del Paese”.

Le CER finanziate. Abruzzo 2009: Fossa, Scoppito, San Demetrio, Poggio Picenze, Navelli, Barisciano, Civitella

Casanova, L’Aquila. Abruzzo 2016: Torricella Sicura, Teramo, Montereale, Civitella del Tronto, ATER Teramo,

Tossicia. Marche: Matelica, Unione Montana dei Monti Azzurri, Camerino, Comunanza. Lazio: Castel Sant’Angelo,

Micigliano, Amatrice. Umbria: BIM Cascia.