L’Aquila. “C’è grande soddisfazione tra gli amministratori abruzzesi, i dirigenti scolastici e le famiglie per il ragguardevole stanziamento di circa 45 milioni di euro assegnati a 26 comuni abruzzesi per progetti per il potenziamento dei servizi d’Istruzione del Piano nazionale di Ripresa e resilienza, in particolare per interventi in asili nido e scuole dell’infanzia che sono contenuti nelle graduatorie degli avvisi pubblici del Ministero. Si tratta di misure fortemente volute dalla Lega che considera una priorità assicurare strutture moderne e all’avanguardia. Sono condizioni fondamentali per costruire una società migliore partendo di più piccoli che sono il nostro futuro”.

Così i deputati abruzzesi del Carroccio, Luigi D’Eramo, coordinatore regionale, Giuseppe Bellachioma e Antonio Zennaro e il senatore Alberto Bagnai, sui finanziamenti assegnati all’Abruzzo nell’ambito dei fondi del Pnrr destinati al mondo della scuola.

In Abruzzo arriveranno 44.602.998 di euro in 26 comuni.

“Ringraziamo per l’impegno e il mantenimento della parola data il sottosegretario Rossano Sasso che solo pochi giorni fa ci ha onorato della sua presenza in Abruzzo – concludono i parlamentari salviniani.

