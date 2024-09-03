Pescara. “Non si vedeva da decenni uno stanziamento così imponente, oltre 74 milioni di euro, a difesa della costa abruzzese. L’Accordo di coesione firmato a febbraio con il presidente Meloni fu definito dalle opposizioni come un libro dei sogni mentre a distanza di pochi mesi arriva il primo atto ufficiale”. Così, il deputato abruzzese di Fratelli d’Italia, Guerino Testa, presente questa mattina in conferenza stampa. “Importante – prosegue Testa – è stato il coinvolgimento di tutte le amministrazione e dei tecnici che hanno apprezzato l’attività compiuta dalla Regione Abruzzo e dal governo Meloni. Ora Regione a Comuni interessati correranno in modo univoco per arrivare alla fine dell’anno a chiudere i lavori, con l’obiettivo di rendere le nostre coste più sicure ed attrattive.



Durante l’odierna conferenza stampa – aggiunge l’onorevole FdI – è stato inevitabile un cenno al tema relativo alla normativa Bolkestein ed ho evidenziato come con molta probabilità domani si riunisca il Consiglio dei ministri per la predisposizione del primo testo con il quale si andrà a dirimere il futuro delle imprese balneari, ben sapendo che aldilà della mappatura delle spiagge è in corso un confronto importante e schietto con l’Europa”, conclude Testa.