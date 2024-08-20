Giulianova. Giulianova ospiterà la finalissima di Miss Abruzzo per Miss Italia. In Piazza del Mare, domenica 25 agosto a partire dalle ore 21.30, le reginette di bellezza che hanno superato selezioni e finali regionali si giocheranno la chance ultima. Una sola di loro diventerà Miss Abruzzo 2024.

Tutte le finaliste regionali andranno a rappresentare la nostra regione alle prefinali nazionali di Numana (dal 4 al 7 settembre).

Alla serata parteciperà la Miss Abruzzo uscente, l’aquilana Siria Di Giacomo.

Queste le finaliste regionali

LUDOVICA CRETONE MISS ROCCHETTA ABRUZZO ELETTA A BASCIANO (TERAMO)

GIULIA FEDERICI MISS MILUNA ABRUZZO ELETTA A CELANO (AQ)

GIORGIA DE FEO MISS ELEGANZA ABRUZZO ELETTA A CAPISTRELLO (AQ)

GABRIELLA DI MEO MISS SORRISO ABRUZZO ELETTA A ROCCACASALE (AQ)

FRANCESCA COMPAGNO MISS SPORT GIVOVA ABRUZZO ELETTA A CAMPLI (TERAMO)

ALESSANDRA DE LUCA MISS FRAMESI ABRUZZO ELETTA A TORTORETO (TERAMO)

ANNAPAOLA ARMANDO MISS CINEMA ABRUZZO ELETTA A TORTORETO (TERAMO)

Le miss di ogni regione (quindi Miss Abruzzo, Miss Marche ad esempio) faranno parte del gruppo delle quaranta che poi seguiranno l’accademia di Miss Italia per una settimana.

L’organizzazione è affidata all’agenzia Pai di San Benedetto del Tronto esclusivista per Abruzzo e Marche di Miss Italia a condurre la finalissima sarà il giornalista e conduttore Alex De Palo.

#missitaliabruzzo