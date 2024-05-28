Pescara. Oggi entra nel vivo l’evento relativo le Finali Nazionali delle Competizioni Sportive Scolastiche di ATLETICA LEGGERA SU PISTA e ATLETICA LEGGERA SU PISTA PARALIMPICA relative alle Istituzioni scolastiche secondarie di I e II grado.

La Cerimonia di Apertura prevista per oggi pomeriggio, martedì 28 maggio, nello spazio retrostante la Nave di Cascella, detto Stadio del Mare, con inizio alle ore 18.30, dà ufficialmente il via ad un evento fortemente voluto dell’USR Abruzzo, diretto da Massimiliano Nardocci sotto la guida del coordinamento di Educazione Motoria, Fisica e Sportiva del responsabile Antonello Passacantando. La manifestazione presenta spettacoli e attrazioni di grande interesse artistico e sportivo, l’acme sarà l’accensione del tripode con la fiaccola olimpica e la dichiarazione di apertura dei giochi. Un appuntamento prestigioso, carico di valenze sportive e formative, che porterà nella città dannunziana 20 delegazioni (in realtà 21 perché Trentino e Alto Adige hanno due rappresentative distinte ndr) delle singole regioni d’Italia, per un totale di circa 2000 persone che renderanno Pescara ancora più bella, giovane e vivace. Parteciperanno le rappresentative d’Istituto che si sono classificate al primo posto delle rispettive finali regionali a squadre delle Competizioni Sportive Scolastiche. Gli atleti sono arrivati ieri lunedì 27 maggio e sono stati sistemati nelle strutture alberghiere dell’area metropolitana.

Dalle ore 8 di oggi, intanto, hanno avuto le gare all’interno dello Stadio Adriatico che avranno termine alle ore 13 di giovedì 30 maggio con la disputa delle finali. Nello stesso pomeriggio, con inizio alle ore 17,30, nel piazzale antistante il Pala Dean Martin di Montesilvano, l’attesissima Festa delle Regioni. Un momento particolarmente atteso, questo, perché ogni rappresentativa provvederà a portare prodotti gastronomici tipici della propria terra. Qui verranno allestiti stand nei quali si potranno esporre e sarà possibile descrivere brevemente il prodotto, oltre che offrirne la degustazione. Un appuntamento molto sentito sia per la conoscenza delle tipicità e delle diversità dei nostri territori sia quale opportunità aggregante per i partecipanti che avrà il suo epilogo con un grande dj che farà ballare tutti. È stato istituito, poi, il Premio Fair Play, che sarà attribuito, su segnalazione di una Commissione di valutazione, alla Squadra e a Studente/ssa che si saranno resi protagonisti di comportamenti particolarmente leali e solidali.

E allora che la festa abbia inizio.

La cerimonia d’apertura sarà trasmessa in diretta streaming su: www. superj.it, www.youtube.com/@superjtelevision, pagina Facebook SuperJ canale 16, canale www.teleregionetv.it, canale youtube Teleregione Tv e pagina Facebook Teleregione Canale 17, www.ilpomeriggio.it, pagina Facebook Il Pomeriggio e www.youtube.com/@ilpomeriggioquotidiano e sulla pagina Facebook: campionatistudenteschiabruzzo.