Finale nazionale dei Campionati Studenteschi di Beach volley: a Roseto l’ultimo atto

Roseto degli Abruzzi. Si deciderà tutto il 23 settembre. Le finali nazionali dei campionati studenteschi di Beach volley, che hanno animato Roseto degli Abruzzi in questa settimana, si accingono ad incoronare le due rappresentative regionali designate a rappresentare l’Italia ai prossimi mondiali.

Da sottolineare l’autorevole cammino delle due formazioni abruzzesi in questa competizione, capaci di vendere cara la pelle in ogni match. Non sono state particolarmente fortunate le ragazze pescaresi del Liceo Scientifico da Vinci, battute nei quarti di finali dalla fortissima Emilia Romagna e, nonostante una prestazione rilevante. Daria Castaldi, Valentina Silvestris e Giulia Angelucci, guidate dal Prof. Giambattista Pupi ora continueranno il torneo per assicurarsi il miglior piazzamento tra le rappresentative italiane. Storia diversa, invece, per gli atleti dell’IIS Luigi di Savoia di Chieti che hanno superato il turno sbarazzandosi dell’accreditatissima formazione Trentina e, ora, in semifinale, troveranno, con inizio alle 9,45 sul campo numero 1, il Veneto.

Gli allievi teatini: Giacomo Ciammaichella, Francesco Guidotti e Diego Petrocco allenati dal prof. Nicola Piro sono tra i più accreditati per un risultato di prestigio. Teatro della mattinata decisiva sarà sempre il centro sportivo Beach Revolution-Lungomare nord- Roseto degli Abruzzi da cui usciranno i vincitori di questa edizione. Per la categoria Allievi, domani mattina, accederà alla finale, con inizio ore 9,45 sul campo numero 3, anche la vincente tra Liguria e Marche.

Per quanto riguarda le allieve saranno Emilia Romagna, che ha eliminato l’Abruzzo, e il Friuli Venezia Giulia a disputarsi l’accesso alla finale sul campo 2 alle 9,45, l’altra finalista, stesso orario campo 4, uscirà, sempre domattina, dallo scontro Bolzano vs Trento.

Prima di lasciare Roseto i ragazzi avranno la possibilità di concedersi un’escursione alla splendida Fortezza di Civitella del Tronto per un momento dedicato alla storia e alla cultura della regione dei Parchi. L’uscita è programmata per l’intero pomeriggio di domani. Al ritorno e curata in ogni minimo dettaglio la cerimonia di premiazione prevista in serata nell’accogliente e attrezzatissimo Villaggio Lido d’Abruzzo. L’occasione sarà anche per premiare i ragazzi dell’IIS Moretti autori del logo della manifestazione: “uno squalo ridente che schiaccia”, eccoli nell’ordine: Stefania Di Tomasso, Lucrezia Cornice, Marco Cartone e Lorenzo Porrea.

L’ultimo atto toccante, significativo che darà la stura ad una festa di amicizia e solidarietà come solo gli studenti sanno fare.