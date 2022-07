Fim Csl sindacato più votato alle elezioni rsu e rsl in Fameccanica

Chieti. La FIM–CISL risulta l’organizzazione sindacale più votata alle elezioni della RSU e RSL in Fameccanica.

Questo è il risultato del voto per l’elezione della Rappresentanza Sindacale Unitaria che si sono svolte nei giorni scorsi nella più importante azienda metalmeccanica del territorio metropolitano di Chieti–Pescara.



La Fameccanica è una azienda del gruppo Angelini Technologies, leader nel settore della progettazione e sviluppo tecnologico, della robotica e dei servizi per la produzione industriale, ha tre sedi produttive che sono situate in Italia (San Giovanni Teatino), Cina (Shangai), Stati Uniti (West Chester). La lista FIM CISL ottiene il 54 % dei voti ed elegge 3 RSU e 2 RLS, vengono eletti: Alberto Di Berardino (il più votato tra gli operai).

Rosario Tobia, Massimiliano Giancaterino, quest’ultimo è risultato il candidato più votato in assoluto con il 23 % delle preferenze. Come segreteria regionale Abruzzo–Molise, esprimiamo grande soddisfazione per il risultato storico che abbiamo ottenuto, è la prima volta che la FIM–CISL vince l’elezione per il rinnovo

delle RSU in Fameccanica. É una vittoria che ha premiato la capacità di esprimere un modello sindacale partecipativo che promuove attraverso la giustizia sociale la tutela e la difesa del posto di lavoro, che contratta e ottiene risultati economici concreti. Questi sono i valori che i dipendenti della Fameccanica hanno sempre

apprezzato e che non faremo mai mancare.

Un ringraziamento particolare a tutte le lavoratrici ed a tutti i lavoratori della Fameccanica che con il loro voto, hanno confermato la loro fiducia nella nostra organizzazione. L’ottimo risultato ottenuto in Fameccanica conferma l’andamento positivo delle elezioni per i rinnovi delle RSU che si stanno svolgendo in queste settimane in tutto il territorio di Chieti–Pescara, dove la FIM–CISL si conferma il primo sindacato anche all’Apell di San Giovanni Teatino, alla Sicma di Miglianico e alla Comest di Filetto. Come segreteria regionale vogliamo ringraziare tutte le metalmeccaniche e tutti i metalmeccanici che hanno dato la loro fiducia alle liste della FIM–CISL. Questi risultati ci riempiono d’orgoglio e rappresentano non un punto di arrivo ma un punto di partenza per fare di più e per fare meglio, ci danno maggiore responsabilità e forza nell’affrontare le sfide del futuro per salvaguardare il lavoro nelle nostre regioni e accompagnare le lavoratrici e le i lavoratori nei cambiamenti in atto senza lasciare indietro nessuno.