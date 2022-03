Filippo Santarelli è il nuovo direttore della Uoc di cardiochirurgia

Teramo. Il direttore generale della Asl, Maurizio Di Giosia, ha deciso stamattina di attribuire l’incarico quinquennale di direttore della cardiochirurgia del Mazzini.

L’incarico è stato conferito a Filippo Santarelli, 56 anni, dal 2013 dirigente medico di I livello della “Fondazione Toscana Gabriele Monasterio”, in particolare nella Uoc cardiochirurgia per adulti dell’ospedale “Pasquinucci” di Massa, un centro di riferimento nazionale e internazionale della cardiochirurgia mininvasiva. Santarelli è stato ritenuto, per le motivazioni esposte nella nota di individuazione, il professionista idoneo al raggiungimento degli obiettivi aziendali per l’unità operativa complessa di cardiochirurgia e per l’intero dipartimento cardio-toraco-vascolare.