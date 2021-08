Fiamme alle porte del Parco Nazionale: ancora un incendio nella Marsica

Lecce nei Marsi. Torna a bruciare la Marsica a meno di una settimana dagli incendi che hanno interessato la zona di Antrosano, Trasacco e Celano.

Stavolta ad andare a fuoco è la zona limitrofa al Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, a confine tra Gioia dei Marsi e Lecce nei Marsi.

Sul posto sono già giunti i vigili del fuoco del distaccamento di Avezzano che stanno cercando in tutti i modi di arginare le fiamme e di contenerle in modo che il rogo non “prenda la strada” della montagna ed evitare il peggio. Insieme ai vigili del fuoco sono intervenuti anche i carabinieri forestali e i carabinieri.

È l’ennesimo attentato nei confronti del cuore verde d’Abruzzo. Per ora sanno bruciando “solo” sterpaglie, ma si spera vivamente che l’incendio non arrivi ai boschi e all’altra vegetazione per evitare la catastrofe.