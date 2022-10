Festival “Riscoprire l’Europa”, all’Aquila il primo contest di Pyxie premia video di giovanissimi

L’Aquila. Una giuria di esperti ha premiato ieri sera all’Auditorium del Parco, all’Aquila, i vincitori del primo Pyxie video contest, rivolto a giovani studenti che hanno realizzato coi propri telefoni dei corti che affrontassero uno o più dei temi al centro del Festival “Riscoprire l’Europa”: digitalizzazione, transizione ecologica, mobilità sostenibile, istruzione e ricerca, inclusione e coesione, salute.

Il video vincitore Giovani, origini e traguardi, è stato realizzato dai ragazzi dell’Istituto Agrario, che hanno usato musiche coperte da diritti per un utilizzo non commerciale ma didattico, il secondo premio è invece andato al video Ma che ti aspetti da L’Aquila degli allievi del Conservatorio “Alfredo Casella”, che ha ricevuto anche una menzione speciale, e il terzo a Gengis Ken di una classe del Liceo Tecnico. Consegnata anche un’altra menzione speciale, per la miglior comunicazione, a Shefqet Kocuni, per il suo L’Aquila Città del Perdono.

Pyxie è la prima piattaforma automatica di contribuzione per video editing multi-device e il concorso svolto all’Aquila è il primo di questo genere.

“Dai video realizzati, oltre alla voglia che i ragazzi hanno avuto e all’impegno che hanno profuso, emerge grande amore per questa città, vero e non retorico. Si vede che sono giovani che resteranno qui, costruendo all’Aquila il loro futuro”, ha detto Alessandro Arangio Ruiz, curatore artistico del Pyxie video contest, intervenuto ieri all’Auditorium insieme a Lorenzo Malinverni, fondatore della piattaforma Media Content Creator, che ha investito nelle migliori tecnologie in Cloud, Massimiliano Bruno, sceneggiatore e regista, Leonardo Bocci, youtuber, e Dario Vergassola, attore e autore, nella serata presentata da Daniele Coscarella.

Il Festival “Riscoprire l’Europa”, promosso da Comune dell’Aquila, Struttura di Missione per la valorizzazione degli anniversari nazionali e della dimensione partecipativa delle nuove generazioni della Presidenza del Consiglio dei ministri, Struttura di missione sisma 2009, Comuni del cratere, è proseguito oggi con la lezione-studio del maestro Beatrice Venezi, giovane ma già affermato direttore d’orchestra, agli allievi del Conservatorio: “Il futuro del nostro paese sono loro, non solo in termini musicali – ha detto – , ho avuto molto piacere di confrontarmi con loro su tanti temi, che riguardano la professione, la divulgazione, la concezione della cultura e delle arti performative. È stato un incontro arricchente anche per me”.

Il programma del Festival prevede, nel pomeriggio, all’Auditorium del Parco il seminario di approfondimento su “Cultura, arte ed espressività” presentato da Coscarella e al quale intervengono la stessa Venezi, Giorgio Pasotti, direttore artistico del Teatro stabile d’Abruzzo, Emanuela Panatta, autrice e attrice di teatro, Pascal La Delfa, regista autore, e Roberto Latini, attore. Alle 21,00 al Ridotto del Teatro comunale lo spettacolo – sold out già da giorni – di Morgan con Angelo Valori & Medit Orchestra.

Il programma completo del Festival è disponibile sul sito www.riscoprireleuropa2022.it.