San Salvo. Uno dei primi appuntamenti di forte richiamo del cartellone estivo è la terza edizione del Festival ReLive, partirà da San Salvo venerdì prossimo 23 giugno in piazza San Vitale, che avrà come protagonisti i concerti, i laboratori, le visite guidate e le degustazioni per promuovere e valorizzare le eccellenze dell’Abruzzo e in particolare della costa dei Trabocchi.

“Saranno quattro le tappe a San Salvo del festival ReLive per un contenitore di eventi, tutti gratuiti, che abbraccia più arti, che sostiene la solidarietà e la socialità, oltre a promuovere i sapori del territorio con la sua enogastronomia con i prodotti tipici sansalvesi. Partirà da San Salvo, porta a sud della Costa dei Trabocchi, e che coinvolgerà i comuni di Rocca San Giovanni e Fossacesia per fare rete per far conoscere i luoghi e le loro peculiarità” spiega il sindaco Emanuela De Nicolis.

“E’ un festival che ci permetterà di promuovere, oltre che i prodotti del territorio, il nostro patrimonio identitario e culturale” sottolinea il consigliere comunale alla Cultura Maria Travaglini. “Ciò che ci ha colpito del festival organizzato dall’associazione Picsat Abruzzo – aggiunge – è la sostenibilità ambientale e l’attenzione alle donne delle vittime di violenza”.

“Il festival ReLive – evidenzia il direttore artistico dell’associazione Gianmaria Tantimonaco – si snoderà attraverso otto date, delle quali la metà qui a San Salvo, che raccoglie associazioni, aziende grandi e piccole per territorio, per un progetto che promuove le eccellenze del territorio da diverse angolazioni per generare energia e fare sinergia”.

Si parte da San Salvo il 23 giugno dalle ore 17:00 alle 20.00 per scoprire i tesori del Parco archeologico con tre turni di visite, alle ore 21.00 in piazza san Vitale con il concerto live “ricco di energia” dei chitarristi Daniele Mammarella e Reinis Jaunais.

Seconda data il 6 luglio con il concerto del duo Michele Di Toro e lo special guest Daniele Di Bonaventura. Nel terzo appuntamento del 9 luglio e nel quarto del 20 luglio sarà presente l’associazione Joseph Odv, che presenterà i laboratori di sartoria e mosaico per il progetto “Ricuciamo la socialità”, da dieci anni impegnata a sostenere le vittime di disagio sociale “diffondendo e raccontando l’artigianato territoriale e i valori della sostenibilità” curando le ferite delle violenze di genere e dell’isolamneto. L’esperienza vissuta dall’associazione Joseph è stata raccontata da Luigi Di Cuonzo partendo dalla pandemia che “ha alzato il velo sui problemi che già c’erano, in particolare nel sociale. Ed ora abbiamo la necessità di creare relazioni”. “Ricuciamo la socialità” partendo dalla cultura per le realizzare attività sociali ricreando la bottega sartoriale ricominciando dai maestri artigiani che mettono del tempo a disposizione degli altri facendone anche un impegno ambientale e sostenibilità nel recuperare materiale di magazzino o quanto è destinato alla raccolta indifferenziata.

Nei giorni dei concerti (è prevista la degustazione di prodotti tipici) aperture straordinarie del museo e del parco archeologico con le visite a cura della cooperativa Parsifal.

Per prenotare il posto a sedere contattare il 388 3492484 o tramite l’email [email protected].