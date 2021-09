Festeggiamenti per il club Alfisti d’Abruzzo, tre anni di vita insieme

Teramo. Il presidente Anna Castagnola a seguito della giornata dedicata agli Alfisti e del supporto riscontrato, ha dichiarato con orgoglio la sua visione al riguardo, “il Club Alfisti D’Abruzzo ha festeggiato una ricorrenza davvero importante, tre anni di vita insieme uniti più che mai con i nostri meravigliosi soci e simpatizzanti. L’appuntamento è stato in casa sabato 18 settembre nella nostra amata città natale e sede legale Teramo in largo Madonna delle Grazie, in concomitanza con un evento noto e organizzato in maniera eccellente dal comune. Sport sotto le Stelle, abbiamo poi proseguito verso Morro d’oro per degustare una cena squisita presso il ristorante “La Bottega della Reginetta” – Piano Cecchino. Una giornata davvero speciale che, dal 2018 in crescendo, ci rende orgogliosi dei traguardi raggiunti con oltre trecento tesserati. Che dire?! Una vera soddisfazione che ci carica ad andare avanti e a portare sempre più in alto il nostro simbolo che unisce la passione Alfa Romeo alla nostra amatissima Regione Abruzzo che, ogni volta, ci fa scoprire luoghi meravigliosi e strade emozionanti. Grazie a tutti coloro che continuano a credere in noi. Il compleanno del club è stata anche l’occasione per presentare il rinnovo del direttivo e, durante la serata, la sottoscritta Anna Castagnola insieme ai veterani membri Calicchia Maurizio ed Emanuela Sanzi, ha dato il benvenuto ai nuovi ingressi Flaviano Marcozzi e Gerardo Scalcione. In conclusione, sentiamo dal cuore il desidero di ringraziare tutti coloro che hanno permesso che la giornata fosse possibile e speciale, grazie al sindaco di Teramo Gianguido D’Alberto e a tutta l’amministrazione comunale, in modo particolare al presidente del Consiglio Comunale Alberto Melarangelo, all’assessore Antonio Filipponi e al consigliere Emiliano Carginari. Grazie allo sponsor ufficiale del nostro compleanno la Tenuta Cerulli Spinozzi (Ss150, Km 17, 64020 Canzano TE) che nella splendida persona del titolare Enrico Cerulli ci ha fornito una bottiglia elegante di vino rosso con cui abbiamo omaggiato tutti i nostri soci partecipanti”. Infine, con riconoscenza ha concluso, “Grazie di cuore per aver reso possibile tutto ciò”.