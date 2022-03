Festa delle donne: la camera di commercio di tinge di rosa

L’aquila. Da stasera 8 marzo e per tutta la settimana la Camera di Commercio del Gran Sasso

d’Italia illumina di rosa la sede centrale di Via Savini a Teramo in onore di tutte le donne.

L’Osservatorio sull’imprenditorialità femminile di Unioncamere-InfoCamere mostra che

qualche piccolo passo avanti le donne al vertice l’hanno fatto, crescendo di 8.602 posizioni

(+0,88%).

I dati dicono che ai vertici delle imprese un incarico su 4 è ricoperto da donne.

Questo è avvenuto mentre contestualmente il numero delle donne che ricoprono cariche nel

mondo imprenditoriale si è andato riducendo dello 0,46%, perdendo quasi 12mila posizioni tra

dicembre 2019 e dicembre 2021, in virtù di un calo consistente soprattutto tra le socie (circa

19mila in meno) e le titolari di imprese individuali (-7mila).

Segno quest’ultimo delle difficoltà che stanno attraversando soprattutto le imprese minori.

L’Abruzzo a fine 2021 è tra le regioni a maggior incidenza di imprese femminili (insieme a

Molise, Basilicata, e Umbria). Alcuni dei settori a maggior partecipazione femminile pagano

salato il conto della pandemia che ha riversato sulle donne molte incombenze

famigliari/scolastiche e delle chiusure forzate che si sono succedute da marzo 2019: primo tra

tutti il Commercio, l’Agricoltura e il manifatturiero.

“Aiutare le donne d’impresa, come fanno da tempo anche le Camere di commercio attraverso i

Comitati per l’imprenditorialità femminile, è importante per essere da stimolo ed accelerare la

ripresa economica del Paese. La nostra Camera si sta muovendo in tal senso. La Camera del

Gran Sasso d’Italia nel 2021 ha stanziato contributi specifici per 100.000 euro a favore di nuove

imprese giovanili ed imprese femminili. Ci vogliano sempre più Ambasciatrici d’impresa che raccontino la loro storia”, dichiara la Presidente dell’Ente Antonella Ballone, “Stasera d’intesa con la Giunta e con le consigliere

donna della Camera abbiamo voluto fare questo omaggio alla città di Teramo e simbolicamente

alle imprese guidate dalle donne del nostro territorio”.