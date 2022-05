Festa della mamma: l’augurio dell’amministrazione di Giulianova con l’iniziativa “Mamma Day”

Giulianova. Il comune giuliese celebra giorni speciali per persone speciali. “Buona Festa della Mammaa”, scrive il comunicato del comune teramano, “a quante lo sono biologicamente, ma anche spiritualmente e moralmente. Estendendo il concetto di maternità, l’amministrazione comunale, nel giorno che le festeggia, augura una serena domenica alle mamme e a tutte le donne. Ieri pomeriggio, il vice Sindaco Lidia Albani, non a caso, ha partecipato, insieme alla Commissione Pari Opportunità, nel Campo Massi di Zona Orti, al Mamma Day, iniziativa organizzata da Federcasalinghe, Ecologica G, con il Patrocinio della Città di Giulianova”.

“La presidente di Federcasalinghe Abruzzo Anna Fiorà Frattaroli”, prosegue il comunicato, “e con lei l’associata giuliese Patrizia Pomante, hanno sottolineato l’importanza della presa di coscienza dei propri diritti e dell’ insostituibile ruolo di quante si occupano della famiglia, in via esclusiva o conciliando casa e lavoro. Importante, per tutte, prevenire gli incidenti domestici e dotarsi di una copertura assicurativa. Il vice sindaco Lidia Albani ha inviato a riflettere su quanto le mamme siano state fondamentali nel mantenimento del benessere materiale ed emotivo della famiglia, durante la pandemia. La psicologa e terapeuta Nicoletta Maggitti ha evidenziato alcuni aspetti del lavoro svolto dalle donne su un doppio binario, quello familiare, appunto, e quello esterno”. Il vice sindaco Lidia Albani ha affermato: “Sono state le donne a subire gli effetti più pesanti della crisi occupazionale causata dall’emergenza sanitaria. I finanziamenti europei e nazionali per agevolare l’imprenditoria femminile sono un’opportunità, in questo senso, che va assolutamente colta. Un pensiero particolare, infine, lo dobbiamo alle mamme e alle donne ucraine che vivono questa ricorrenza con un’ ombra sul cuore e una quotidianità dolorosa”, ha concluso.