Vasto. Nell’ambito delle iniziative per la Festa della liberazione 2024, l’Anpi di Vasto, con il patrocinio dell’assessorato alla cultura della Città del Vasto, ha organizzato la presentazione della graphic novel “Partigiano” dell’illustratore e disegnatore lancianese Ernesto Carbonetti, pubblicato nello scorso autunno da Carabba Editrice.

“Partigiano” è una graphic novel nata per celebrare, a ottant’anni di distanza, la Resistenza del Sud, sviluppatasi nell’autunno del ’43 lungo la Linea Gustav e ancora poco conosciuta. La storia è ispirata alla figura di Americo Di Menno Di Bucchianico, comandante della Brigata Partigiana di Lanciano “Trentino La Barba”, città Medaglia d’oro al Valor Militare per l’insurrezione del 5-6 ottobre 1943.

Carbonetti, uscito dall’Accademia Disney di Milano, e con notevole esperienza presso i Maximus Studios e le editrici Chiaredizioni, Cioè e Mirò, si è occupato di personalità come Dante e Leonardo, ma anche di sportivi come Maradona, Fantini e Bartali e musicisti come Jim Morrison e Beatles. Attualmente collabora con la Clementoni nello sviluppo dei videogiochi per l’infanzia.

Sabato 13 aprile, alle ore 17, presso la Sala del Museo archeologico di Palazzo d’Avalos, dopo i saluti istituzionali, l’artista dialogherà con lo scrittore Remo Rapino, lo storico Gianni Orecchionie e Panfilo D’Ercole del direttivo ANPI di Vasto.