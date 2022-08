Ferragosto, rischio incendi: il Wwf invita alla responsabilità con alcune semplici regole

Un comportamento responsabile da parte di ogni singolo cittadino può aiutare ma la riflessione da fare sul rischio incendi va allargata anche a scale più ampie, In un’epoca caratterizzata da evidenti cambiamenti climatici gli incendi rappresentano una minaccia che necessita di un cambio radicale di strategia: diventa essenziale affrontare il problema prima che si manifesti, attraverso la pianificazione di adeguate metodologie di gestione e prevenzione del rischio. Le caratteristiche dell’Abruzzo che presenta un patrimonio boschivo diffuso, a ridosso di insediamenti e infrastrutture anche lungo la costa, fanno della nostra Regione una delle più esposte. Si tratta di minacce concrete che aumenteranno notevolmente nel tempo. Le tragedie di questa estate in tutta Europa, con danni incalcolabili non solo al patrimonio ambientale, ma anche a attività economiche, abitazioni e infrastrutture, impongono un deciso cambio di politiche. È necessario organizzare un nuovo articolato e capillare sistema di prevenzione. Le esperienze delle Oasi WWF che grazie al presidio dei volontari hanno limitato i danni di incendi scoppiati ad Atri e ad Anversa degli Abruzzi (quest’ultimo provocato da un fulmine), ma anche al cratere degli Astroni in Campania dove si è rischiata una tragedia di notevole proporzioni, ci indicano che è possibile attivare sistemi di controllo efficaci, che vanno però adeguati per poter essere utili in territori e contesti più complessi e delicati come molte aree dell’Abruzzo.

Servono interventi strutturali con ruoli chiari e definiti, ma soprattutto serve un forte e rinnovato impegno delle istituzioni. Si deve uscire dall’emergenza e comprendere che gli effetti dei cambiamenti climatici devono essere gestiti con nuove competenze e alleanze. Il WWF Abruzzo continuerà nella sua opera di presidio e prevenzione, lo farà anche attraverso i cittadini che sono invitati a mantenere comportamenti responsabili, soprattutto nelle attività all’aria aperta e nelle aree protette, ma è pure necessario chiamare le istituzioni alle proprie responsabilità. L’intera regione è a rischio, lo è la sua straordinaria natura, così come lo sono i cittadini e le loro attività. Gli effetti dei cambiamenti climatici sono sotto gli occhi di tutti, abbiamo fatto sinora ben poco per frenarli, ora dobbiamo fare molto di più e farlo subito e bene”.

IL REPORT DEL WWF

Il WWF Italia ha recentemente prodotto un report “Spegnere oggi gli incendi di domani” che pone l’attenzione sul principio della precauzione rispetto alle previsioni di peggioramento del clima e aumento degli eventi meteorologici estremi nonché la necessità di prevenire incendi boschivi disastrosi che l’attuale sistema di lotta, aerea e a terra, non può affrontare efficacemente.

Gli incendi futuri non andranno spenti domani, ma prevenuti oggi!

Il WWF Italia ritiene che l’approccio settoriale debba essere sostituito da un approccio maggiormente integrato e adattativo, e che i cittadini debbano essere coinvolti nelle decisioni sulla gestione del rischio ma soprattutto nella sua attuazione.

I quattro principi sui quali sviluppare la strategia per affrontare il problema degli incendi sono secondo il WWF: