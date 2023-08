Ferragosto di fuoco sulle due ruote, con diversi incidenti stradali che hanno coinvolto motociclisti. Il più grave ha visto protagonisti due persone di Roma, un giovane che viaggiava in sella a una moto di alta cilindrata e una automobilista, rimasto illeso. Il violento schianto è avvenuto sulla Tiburtina Valeria, al bivio per Villa San Sebastiano, nel territorio del Comune di Tagliacozzo (L’Aquila).

In prossimità della curva i due mezzi si sono scontrati e ora sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri di Tagliacozzo che stanno ricostruendo la dinamica dell’incidente. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco.

Il motociclista ferito è stato soccorso e trasportato dal personale sanitario del 118 all’ospedale di Avezzano per i primi accertamenti, in vista del trasferimento. Le sue condizioni sono ritenute serie, ma non sarebbe in pericolo di vita.