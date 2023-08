Pescara. Mancano poche ore al Ferragosto, ricorrenza che segna il clou dell’estate e che ricorda e celebra l’Assunzione di Maria al cielo.

Dall’etimologia latina della parola sappiamo che la festa che segna il riposo e le ferie estive è antichissima e di origine latina. Feriae Augusti, infatti, significa il riposo di Augusto e fu istituita proprio dall’imperatore Augusto, si trattava di un breve periodo di riposo al termine delle attività agricole.

Ancora oggi la parola stessa è sinonimo di ferie, riposo e divertimento. In Abruzzo saranno diverse le occasioni di svago.

La Regione offre numerosi eventi ed esperienze da vivere in quest’estate particolarmente calda, ecco alcuni suggerimenti per passare un Ferragosto di relax, buona cucina e buona musica:

Provincia di Pescara: a Popoli, secondo tradizione, si svolgerà la Sagra del gambero e della trota, dove sarà possibile assaporare diversi piatti a base di questi prodotti di fiume e altre specialità e ascoltare musica dal vivo.

In serata, a Cappelle sul Tavo, si rinnoverà l’appuntamento con il Palio delle Pupe, competizione tra le diverse contrade della cittadina sul modello del ballo della pupa, dove vengono premiate le pupe di cartapesta preparate dai partecipanti.

Al Teatro del mare di Montesilvano, con inizio alle ore 21, ci sarà il concerto di Alex Britti. Contemporaneamente, sulla spiaggia dell’ex area Jova Beach, arriverà Samuel, leader dei Subsonica.

Al Convento di San Panfilio di Spoltore live del chitarrista Daniele Mammarella. Gli amanti della fotografia potranno, invece, visitare nei locali dell’agenzia immobiliare i Tutor in piazzetta del Porto Turistico a Pescara, “Momenti d’Abruzzo“: la mostra fotografica di Luciano Evangelista, a cura di Giovanni Iovacchini.

In provincia di Chieti: Ad Atessa il Mercato dell’Assunta, gonfiabili per i bimbi e in serata ballo in piazza in compagnia di Giorgio Todrani and Friends.

A Roccaspinalveti appuntamento con la cinquantacinquesima Sagra dell’agnello alla brace con stand gastronomici, aperti da mezzogiorno, dove verranno servite specialità a base di agnello e non solo, accompagnate da vini di qualità e birre artigianali, giochi tradizionali in mattinata e ballo in serata.

Concerto gratuito in piazza di Marco Carta a Schiavi d’Abruzzo. A Montelapiano, alle 22, “Abruzzo a stelle e strisce”, viaggio tra musiche e storie abruzzesi del sogno americano.

In provincia di Teramo: Festival Atriano nel centro storico di Atri, con la Fiera Boaria, i Fondaci aperti, la sfilata dei carri e stand gastronomici.

A Torano Nuovo cinquantaduesima Sagra del gusto, conosciuta anche come la Sagra del vino, salsiccia, maccheroni e formaggio fritto con varie specialità della tradizione e poi, dopo cena, musica dal vivo.

A Giulianova il Summer Tour 2023 di Dj Vannelli alla Bahia Beach Club di Giulianova.

In provincia dell’Aquila: Al Museo Nazionale d’Abruzzo all’Aquila, i visitatori potranno scoprire le mostre “Marisa Merz Shilpa Gupta visibileinvisibile” e “In Ceramica” oppure visitare Palazzo Ardinghelli.

Gallo di Tagliacozzo ospiterà la famosa sagra della salsiccia. Questo evento culinario è un vero paradiso per gli amanti del cibo. Si potranno gustare salsicce deliziose preparate secondo antiche ricette tradizionali abruzzesi. Oltre al cibo, ci saranno musica dal vivo, balli e attività culturali.

Rocca di Mezzo accoglie la Festa dei Frati Rossi nel mese di agosto 2023. Questa festa popolare celebra la cultura locale con spettacoli folcloristici, musica tradizionale e danze caratteristiche. Sarà un’occasione unica per immergersi nelle tradizioni abruzzesi e trascorrere una giornata di divertimento e convivialità.

A Villavallelonga dal pomeriggio fino a notte ci saranno le Terrate aperte: percorsi gastronomici di antichi sapori.

A Ortona torna il tradizionale appuntamento con l’infiorata dell’Assunta.

E poi tanti concerti gratuiti in piazza. Marco Morandi sarà a Collelongo, Donatella Rettore a Barisciano e Silvia Mezzanotte a Gioia dei Marsi. Per gli amanti della natura e dello sport molti i sentieri in cui immergersi nella bellezza. Il Parco Nazionale d’Abruzzo e i suoi borghi sono sempre mete ideali per il Ferragosto.

In alcuni comuni, come ad Ovindoli, sono state vietate le braci, non si potranno accendere fuochi per scongiurare il rischio di incendi, ma anche senza barbecue, il borgo è pronto ad offrire belle scampagnate nei grandi prati e passeggiate tra le vie del centro.