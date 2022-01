Federscherma Abruzzo, vince Lucrezia Paulis nella spada femminile giovani

Montesilvano. Cala il sipario al Pala Dean Martin di Montesilvano sui quattro giorni di gare valevoli per la seconda prova di qualificazione Zona 2 per la spada Under diciassette e Under venti. Nell’ultima gara in programma, che presentava centosessantadue atlete in pedana e valida per la spada femminile Giovani, si è imposta Lucrezia Paulis delle Fiamme Oro che in finale ha avuto la meglio su Domitilla Brini del Club Scherma Roma col punteggio di 15-9.

In semifinale Paulis, classe 2003, aveva superato 15-5 Benedetta Giuffrè (Catania Scherma) mentre Brini si è avvalsa del ritiro di Elisa Treglia del Club Scherma Formia. Completano il quadro delle prime otto Asia Vitali del Circolo Schermistico Forlivese, Martina Guerrieri (Lazio Scherma Ariccia), Sara Pintucci del Club Scherma Recanati ed Erica Ragone (Posillipo Napoli), che si piazzano nell’ordine.

Nelle gare dei giorni precedenti la città abruzzese ha assistito ai successi di Enrico De Pol del Circolo della Spada Cervia nella spada maschile Cadetti, Fabrizio Di Marco dell’accademia della Spada Imola nella spada maschile Giovani e Costanza Greggi del Club Scherma Roma nella spada femminile Cadette.