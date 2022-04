Federscherma Abruzzo, sciabolatore Scherma club Gymnasium terzo a Rovigo

Rovigo. La prima giornata della Coppa Italia Cadetti e Giovani, in cui sono in palio gli ultimi pass per i Campionati Italiani Under 17 e Under 20 di fine maggio a Catania, regala subito una grande soddisfazione alla scherma abruzzese con il terzo posto di Filippo Calò della ASD Scherma Club Gymnasium L’Aquila nella sciabola maschile Cadetti.

Dopo una brillante fase a gironi Calò entra in tabellone direttamente dal secondo turno dove regola con un perentorio 15-1 il bolognese A Manuel Buriani (Arcoveggio) poi si impone sul veneziano Francesco Simionato dell’Officina della Scherma per 15-8, su Jacopo Imbastari (Lazio Scherma Ariccia) per 15-13 e su Giorgio Michele Palumbo della Scherma Trani all’ultima stoccata. All’altezza delle semifinali arriva però lo stop per mano di Angelo Formiconi della Scherma Lazio Ariccia che vince col punteggio di 15-13. Calò chiude dunque terzo, a pari merito con Marco Rutigliano della Scherma Trani, mentre la vittoria finale va a Lorenzo Simionato dell’Officina della Scherma che ha la meglio su Formiconi per 15-14.

COPPA ITALIA CADETTI E GIOVANI – SCIABOLA MASCHILE CADETTI – Rovigo, 28 aprile 2022

Finale

L. Simionato (Officina della Scherma Venezia) b. Formiconi (Scherma Lazio Ariccia) 15-14

Semifinali

Formiconi (Scherma Lazio Ariccia) b. Calò (Scherma Club Gymnasium L’Aquila) 15-13

L. Simionato (Officina della Scherma Venezia) b. Rutigliano (Scherma Trani) 15-12

Quarti di finale

Formiconi (Scherma Lazio Ariccia) b. Pujia (Circolo Scherma Lametino) 15-11

Calò (Scherma Club Gymnasium L’Aquila) b. Palumbo (Scherma Trani) 15-14

Rutigliano (Scherma Trani) b. Canestrelli (Fortebraccio Perugia) 15-12

L. Simionato (Officina della Scherma Venezia) b. Scacchia (Accademia d’Armi Musumeci Greco) 15-6

Ottavi di finale

Calò (Scherma Club Gymnasium L’Aquila) b. Imbastari (Lazio Scherma Ariccia) 15-13

Sedicesimi di finale

Calò (Scherma Club Gymnasium L’Aquila) b. F. Simionato (Officina della Scherma Venezia) 15-8

Tabellone dei 64

Calò (Scherma Club Gymnasium L’Aquila) b. Amanuel Buriani (Arcoveggio) 15-1

Classifica (91): 1. Lorenzo Simionato (Officina della Scherma Venezia), 2. Angelo Formiconi (Scherma Lazio Ariccia), 3. Marco Rutigliano (Scherma Trani) e Filippo Calò (Scherma Club Gymnasium L’Aquila), 5. Edoardo Scacchia (Accademia d’Armi Musumeci Greco), 6. Giorgio Michele Palumbo (Scherma Trani), 7. Tommaso Canestrelli (Fortebraccio Perugia), 8. Angelo Pujia (Circolo Scherma Lametino).