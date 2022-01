Federscherma Abruzzo: Costanza Greggi si aggiudica il primo posto nella spada femminile cadette

Montesilvano. Chi di spada esordisce, di spada gradisce… la vittoria. Il comunicato della Federazione Italiana Scherma scrive: “Nella terza giornata di assalti a Montesilvano per la seconda prova di qualificazione Zona 2 per la spada Under 17 e Under 20, Costanza Greggi del Club Scherma Roma conquista la vittoria al termine della gara di spada femminile Cadette. Sulle pedane del Pala Dean Martin si sono confrontate 116 atlete e la capitolina classe 2005 si è aggiudicata il successo grazie all’affermazione in finale, col punteggio di 15-10, su Viola Casali del Circolo Schermistico Forlivese. Con l’identico risultato, in semifinale, Costanza Greggi aveva superato anche Eleonora Carola Santonocito del Cus Catania, che divide il terzo gradino del podio con Giulia Paulis delle Fiamme Oro, fermata invece per 15-9 da Viola Casali. A completare la “top 8” delle spadiste Cadette si sono piazzate Giulia Amici del Circolo della Spada Cervia in quinta posizione, Vittoria Carafa della Giulio Verne Scherma Roma (sesta), Anita Bernardo del Club Scherma Portici (settima) ed Eleonora Sbarzella del Circolo della Scherma Terni (ottava). Nella giornata di domenica, con la spada femminile categoria Giovani, calerà il sipario sul lungo weekend abruzzese che, nei primi due giorni dedicati alle competizioni maschili, ha visto i successi di Enrico De Pol del Circolo della Spada Cervia tra gli Under 17 e Fabrizio Di Marco dell'Accademia della Spada Imola tra gli Under 20”.

2^ PROVA DI QUALIFICAZIONE ZONA 2 SPADA FEMMINILE CADETTE – Montesilvano, 29 gennaio 2022

Finali

Greggi (Club Scherma Roma) b. Casali (Circolo Schermistico Forlivese) 15-10

Semifinali

Greggi (Club Scherma Roma) b. Santonocito (Cus Catania) 15-10

Casali (Circolo Schermistico Forlivese) b. Paulis (Fiamme Oro) 15-9

Quarti di finale

Santonocito (Cus Catania) b. Amici (Circolo della Spada Cervia) 15-10

Greggi (Club Scherma Roma) b. Carafa (Giulio Verne Scherma) 15-13

Casali (Circolo Schermistico Forlivese) b. Bernardo (Club Scherma Portici) 15-12

Paulis (Fiamme Oro) b. Sbarzella (Circolo della Scherma Terni) 15-14

Classifica (116): 1. Costanza Greggi (Club Scherma Roma), 2. Viola Casali (Circolo Schermistico Forlivese), 3.

Giulia Paulis (Fiamme Oro) e Eleonora Carola Santonocito (Cus Catania), 5. Giulia Amici (Circolo della Spada

Cervia), 6. Vittoria Carafa (Giulio Verne Scherma), 7. Anita Bernardo (Club Scherma Portici), 8. Eleonora Sbarzella

(Circolo della Scherma Terni).