Farnesiana: grande festa a Campli per la celebrazione dei 500 anni dalla nascita di Margherita d’Austria

Campli. Margherita d’Austria torna a Campli. È questo il titolo dell’edizione 2022 di Farnesiana, il festival culturale promosso dal Comune di Campli, in collaborazione con l’Associazione Memoria & Progetto Onlus. Un’edizione speciale, quella di quest’anno, che prenderà le forme di una grande festa storica in occasione del 500^ anniversario della nascita di Madama Margherita.

L’8 e il 9 luglio infatti Campli – uno dei borghi più belli d’Italia – tornerà a rivivere l’atmosfera rinascimentale che fece da cornice agli anni di governo di Madama Margherita d’Austria sul feudo Farnese. Un vero e proprio salto indietro nel tempo con 14 ore di musica storica e rinascimentale itinerante, mercato degli antichi mestieri, punti ristoro con prodotti tipici del territorio, corsi e dimostrazioni di artigianato storico e di combattimento, spettacoli di giocolieri, sbandieratori e tamburini storici, con la partecipazione straordinaria del Gruppo Storico Sbandieratori e Musici “I Farnese” di Ortona, città gemellata con Campli nel segno della comune eredità Farnesiana.

Si inizia venerdì 8 luglio con “La grande festa – Si aprano i cancelli” dalle ore 17:30. La giornata di sabato 9 luglio dal titolo “Arriva Madama Margherita d’Austria” inizierà alle 9:30. Tra i momenti salienti, il convegno di studi che si terrà in Sala Consigliare di Palazzo Farnese, organizzato dall’Associazione Memoria & Progetto Onlus, in collaborazione con la Deputazione Abruzzese di Storia Patria, dal titolo “Margarita d’Austria torna a Campli. Per la storia degli Stati Farnesiani d’Abruzzo, Lazio e Puglia”. Nell’intervallo del convegno sarà inaugurato un bassorilievo dedicato a Margherita d’Austria, opera dell’artista Bruno Paglialonga, che sarà collocato presso i giardini dedicati alla nobildonna nata a Oudernardee, nelle Fiandre, nel 1522. Nel pomeriggio, alle ore 16:30 l’Assemblea Festival dei Borghi più belli d’Italia Abruzzo e Molise.

“Il 2022 è un anno di grandi ricorrenze per Campli” ha detto il Sindaco, Federico Agostinelli. “Non solo il 250^ anniversario dell’istituzione della Scala Santa, ma anche il quinto centenario dalla nascita di Margherita d’Austria, figura storica che più di ogni altra ha legato il suo nome a Campli e agli Stati Farnesiani d’Abruzzo. Vogliamo celebrare questa occasione con una grande festa storica, un momento per rivivere l’epoca che ha coinciso forse con il maggior splendore di Campli e del suo territorio e che vuole sintetizzare anche il grande lavoro di riscoperta, valorizzazione e promozione, anche in chiave turistica, del nostro grande patrimonio storico, artistico e culturale”.

La produzione dell’evento è curata da Gazolina Eventi.

Margherita d’Austria: chi era

Nata nel 1522 a Oudenaarde nelle Fiandre, Margherita era figlia naturale dell’Imperatore Carlo V. Governatrice dei Paesi Bassi, Duchessa Consorte di Firenze, a seguito del matrimonio con Alessandro de’ Medici, e Duchessa di Parma e Piacenza, in quanto sposa in seconde nozze di Ottavio Farnese, Margherita ricevette in dote dal padre i feudi di Campli, Penne, Ortona, Leonessa e Montereale che formarono i cosiddetti Stati Farnesiani d’Abruzzo, che amministrò direttamente.