Expo Giardino Montesilvano: la mostra mercato “green” in partenza il 23 maggio 2021

Montesilvano. In un momento storico in cui l’importanza delle aree verdi ha ritrovato spazio e ruolo nell’anima delle persone, piccole mostre “verdi” prendono piede nelle città abruzzesi. EXPO GIARDINO: questo il nome della mostra- mercato di piante, fiori ed accessori da giardino prevista per il giorno 23 maggio, sul lungomare di Montesilvano (da viale Europa ai grandi alberghi) in orario 9:00 – 20:00.

“Abbiamo voluto offrire una vetrina a questo comparto considerato che il settore del florovivaismo nella regione Abruzzo vanta numeri importanti come 250 aziende che danno lavoro a oltre 2.500 addetti che generano un valore di oltre 50 milioni di euro annui”, dichiara il comunicato dell’evento, “fra i partecipanti, a farla da padrone, saranno i vivaisti e ditte di giardinaggio ovviamente ma parteciperanno anche aziende di attrezzature ed accessori da giardinaggio, di piccolo artigianato, prodotti di erboristeria, oggettistica in legno, terrecotte, , prodotti naturali e biologici”. Non mancherà lo spazio dedicato al ristoro culinario: un’area sarà destinata allo street food, così da dare la possibilità ai visitatori di fare una pausa con qualche specialità tipica, passeggiando tra i prodotti esposti.

“E’ nostra intenzione programmare ogni anno questa manifestazione, magari svolgendola in due giorni ed arricchendola con l’organizzazione di seminari, convegni sullo stato dell’arte del settore, laboratori ed altri eventi collaterali che quest’anno non abbiamo potuto programmare”, conclude il comunicato dell’evento, “pertanto la rassegna potrebbe diventare un punto di riferimento imprescindibile per i partecipanti perché possano trovare un momento di crescita imprenditoriale ed economico oltre che di immagine ed un appuntamento fisso per i tantissimi visitatori che potrebbero trarre dalla visita della fiera nuove idee, materiali e prodotti per portare un angolo di natura a casa propria. Ci auguriamo che un vasto pubblico possa raccogliere il nostro invito a visitare la manifestazione che avrà la presenza di oltre cinquanta espositori che con la loro professionalità, la creatività, la competenza, la passione creeranno un evento ricco di mille fiori e colori”.