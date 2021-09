Expo Dubai: Telespazio, confetti di Sulmona e arte orafa di Scanno nel cortometraggio di Salvatores

Ortucchio. C’è anche un pezzo di Marsica nel cortometraggio realizzato da Gabriele Salvatores per l’Expo di Dubai. Si tratta del centro spaziale del Fucino che, insieme ai confetti di Sulmona e all’artigianato di Scanno, rappresenterà il made in Italy all’Expo di Dubai.



Il premio ha scelto questi tre importanti simboli per raccontare l’Italia dell’artigianalità e della bellezza alla prossima esposizione mondiale. Un importante pezzo di Abruzzo che si unirà ai menù rigorosamente tricolore preparati dallo chef pluristellato Niko Romito nello spazio Italia.

L’Abruzzo, quindi, sarà rappresentato all’Expo da tre diverse facce della regione che Salvatores ha saputo catturare e riproporre nel suo cortometraggio rigorosamente in bianco e nero. Nel trailer si vede uno spaccato del centro spaziale del Fucino. Le telecamere di Salvatores, che quest’estate hanno girato in lungo e in largo l’Italia, sono entrate a Telespazio per raccontare l’innovazione delle comunicazioni in Italia.

Nel cortometraggio, che sarà presentato in occasione dell’Expo di Dubai che inizierà il primo ottobre, ci sono tre riprese aeree dell’Abruzzo il Ponte del Mare a Pescara, Campo Imperatore e la Costa dei Trabocchi e altre tre che rappresentano invece “arti artigiane e manifatturiere dell’agroalimentare, della meccanica, del design e dell’esercizio delle tecnologie più sofisticate” e sono l’arte orafa di Scanno, la fama internazionale dei confetti di Sulmona e l’innovazione delle comunicazioni di Telespazio nel Fucino.