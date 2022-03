Expo Dubai, successo al cooking show per l’Abruzzo: le birre artigianali regionali conquistano gli Emirati

Dubai. L’Abruzzo del beverage colpisce ancora: le birre artigianali della regione diventano assolute protagoniste sulle tavole degli Emirati Arabi Uniti. In questo fine marzo, “Nella esclusiva location del “Bella Restaurant & Lounge” presso il Grand Millennium Hotel di Dubai”, scrive l’Arap Abruzzo, “ha destato curiosità ed attenzione il Cooking show organizzato dalla Regione Abruzzo, per mano dell’Azienda Regionale Attività Produttive (Arap) nell’ambito della ultima missione abruzzese nella vetrina mondiale di Expo che si è conclusa nei giorni scorsi negli Emirati Arabi Uniti. La “promozione” della birra segue quelle di eccellenze come zafferano, tartufo, olio, vino, gelato, pasta secca e fresca, miele, ortofrutta e pasticceria, nel corso della settimana dell’”Agrifood sostenibile”, andata in scena nel mese di febbraio alla presenza del vice presidente della Regione con delega all’Agricoltura, Emanuele Imprudente: in vetrina circa 120 prodotti presentati da 22 imprese”.

“L’appuntamento mondano sulla birra artigianale ha visto la partecipazione di buyer e rappresentanti di istituzioni da tutti i continenti”. Il direttore generale di Arap, Antonio Morgante ha dichiarato: “La Regione Abruzzo sta investendo in tutti i settori e, in forza della legge regionale, sta costruendo un percorso di valorizzazione anche per le produzioni artigianali di birra. L’evento ha riscosso successo ed ha attirato l’interesse generale”. Così, “l’evento è andato in scena”, prosegue il comunicato, “nell’affascinante spazio nel quale salendo fino al tetto si può ammirare la meravigliosa Dubai: lo skyline della città illuminato dai grattacieli ha fatto da sfondo all’evento”.

“Bella Restaurant”, prosegue il comunicato,”che prende il nome dal suo proprietario italiano, ha ospitato il Cooking show che ha messo in vetrina i birrifici artigianali abruzzesi presenti a Dubai a Palazzo Italia, con i loro prodotti”. Gli organizzatori hanno sottolineato: “Le bionde, le scure e le rosse birre artigianali hanno esaltato il cibo presentato in abbinamento in un’esplosione di sensi”. Inoltre, non è mancato il plauso alla manifestazione dal direttore del Polo per l’internazionalizzazione delle imprese abruzzesi, Luca Labricciosa, che ha ringraziato Regione Abruzzo e Arap: “Abbiamo risposto all’avviso di Arap e in poco tempo abbiamo potuto essere presenti, come altre aziende abruzzesi, a questa manifestazione mondiale, una opportunità unica e irripetibile che sta offrendo grandi opportunità per le nostre imprese”.