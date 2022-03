Expo Dubai: “Network Dii guarda con interesse treni a idrogeno tratta Sulmona-L’Aquila”

L’Aquila. “DII guarda con estremo interesse all’Abruzzo, un territorio strategico nel cuore del Mediterraneo dove si avvieranno progetti davvero interessanti sul fronte delle energie rinnovabili, come quello che vedrà la messa in esercizio di treni ad idrogeno sulla linea ferroviaria da Terni a Sulmona, passando per L’Aquila, finanziato con i fondi del Pnrr”. L’annuncio è di Cornelius Matthes, Ceo di DII, network internazionale composto da oltre 50 aziende e organizzazioni di 25 Paesi, con uno staff di esperti di livello mondiale nel settore energetico, infrastrutturale, finanziario e di politiche pubbliche: DII, ieri nel corso di una conferenza stampa nell’ambito della missione all’Expo nella città emiratina, promossa dalla Regione Abruzzo, attraverso il braccio operativo dell’Azienda regionale delle attività produttive (Arap) ha annunciato, la sottoscrizione di un protocollo di collaborazione volto all’implementazione in particolare dell’idrogeno verde. Le deleghe all’Ambiente e alle Energie rinnovabili sono gestite dall’assessore regionale abruzzese Nicola Campitelli, mentre l’intesa è stata sottoscritta dal direttore generale di Arap, Antonio Morgante.

“I tempi sono maturi per far decollare la tecnologia dell’idrogeno, la prima produzione risale agli anni ’60 in Egitto”, spiega ancora Matthes, “il tema è ora quello di moltiplicare la capacità produttiva di idrogeno verde, ovvero quello che si ottiene per l’elettrolisi a partire da fonti rinnovabili, come fotovoltaico ed eolico, questo perché quello ‘grigio’, diventa sempre meno vantaggioso, visto che dal gas diventa più oneroso con l’aumento del costo del gas e della sua scarsità. Progetti come quello della ferrovia Terni Sulmona, assieme a quelli che riguardano altre linee ferroviarie italiane, non potranno che dare una vigorosa spinta al settore. Chi si occupa di energia non ha dubbi che l’idrogeno verde rappresenta il futuro. E siamo felici di aggiungere alla nostra squadra un partner italiano, come Arap, con un obiettivo preciso e una chiara visione, per creare un polo dell’idrogeno nell’Italia centrale”.

La nuova missione della Regione Abruzzo, con Arap braccio operativo, si dispiegherà fino a domani 16 marzo, incentrata sulle energie rinnovabili, con eventi tra cui il summit mondiale sull’idrogeno. A questa missione farà seguito un ulteriore step, dal 19 al 23 marzo, questa volta con focus sulle infrastrutture logistiche. Sono 26 le imprese abruzzesi ed enti che hanno aderito all’iniziativa, rispondendo alla manifestazione di interesse indetta dall’Arap, tra cui i maggiori players regionali del settore.