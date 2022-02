Expo Dubai: avviso per partecipazione di imprese abruzzesi a missioni di marzo

L’Aquila. L’Agenzia regionale per le attività produttive ha indetto una manifestazione di interesse, con scadenza il 3 marzo prossimo, rivolta alle imprese abruzzesi per la partecipazione all’Expo Dubai 2020 alle due missioni, dal 14 al 16 marzo e dal 21 al 23 marzo prossimi, nell’ambito di una delle più importati vetrine mondiali per la promozione di prodotti, tecnologie e know how presso potenziali fruitori e acquirenti.

L’invito dell’Arap, braccio operativo della Regione Abruzzo, di cui è presidente Giuseppe Savini, è destinato alle imprese abruzzesi operanti nei più diversi settori industriali, artigianali e commerciali, con vocazione alla internazionalizzazione.

Nello specifico, il periodo 14 al 16 marzo sarà dedicato alle imprese abruzzesi negli ambiti delle energie rinnovabili e della logistica e prevederà anche la partecipazione a conferenze internazionali sul tema, finalizzate a comprendere i trend globali e le iniziative di investimento in corso.

Il periodo dal 21 al 23 marzo sarà dedicato alle imprese abruzzesi interessate a conoscere il mercato degli Emirati Arabi e le sue regole, e più in generale i mercati “Menasa”, attraverso incontri e focus dedicati con i soggetti sopra descritti e con il mondo delle imprese e investitori locali.

Nella prima missione sarà presente l’assessore regionale all’Ambiente Nicola Campitelli, che con Arap è soggetto attuatore del progetto idrogeno, nella seconda quello alle Attività produttive, Daniele D’Amario.

L’organizzazione della missione imprenditoriale è finanziata con fondi della Regione Abruzzo, pertanto non sono previsti costi di partecipazione a carico delle imprese, se non quelli relativi ai costi di viaggio e soggiorno.

L’Arap è stata già capofila, per conto della Regione Abruzzo, della fortunata e proficua missione “Abruzzo sostenibile nell’agrifood”, dall’ 7 all’11 febbraio, con protagoniste 120 eccellenze del made in Abruzzo e 22 imprese produttrici, di cui 11 presenti.

“Vogliamo continuare, sulla scia del successo nella missione sull’agrifood, a presentare le nostre eccellenze al mondo in un contesto di grande rilievo”, spiega il presidente Savini.

Il dg Arap, Antonio Morgante, sottolinea che “anche in questo caso, arriviamo a Dubai con un programma importante e con uno sperimentato piano di internazionalizzazione che dai risultati di questo evento avrà una spinta ancora più efficace e produttiva”.

Le due nuove missioni prevedono incontri presso le sedi emiratine di soggetti pubblici e privati, istituzionalmente deputati alla internazionalizzazione delle imprese italiane e sarà caratterizzata da momenti di networking e B2B con operatori provenienti anche dall’area “Menasa” (Medio Oriente, Nord Africa e Asia meridionale) nonché visite presso i principali siti di interesse commerciale.

Per partecipare alle due nuove missioni, le imprese interessate devono compilare il modulo scaricabile dal sito istituzionale dell’Arap (https://arapabruzzo.it) alla sezione “Altri Avvisi/Comunicazioni” e inviarlo esclusivamente via PEC all’indirizzo mail [email protected], entro e non oltre giovedì 3 marzo 2022 alle ore 12:00.

Farà fede la ricezione della istanza nella casella PEC sopraindicata. Ai fini della selezione finale delle imprese sarà preso in considerazione l’ordine cronologico d’arrivo delle candidature

Il programma di dettaglio sarà fornito immediatamente dopo la scadenza di presentazione dei moduli di adesione.

Per ogni ulteriore informazione a riguardo è possibile scrivere all’indirizzo di posta elettronica [email protected] o contattare telefonicamente gli uffici dell’Arap al numero +39 085 7952233, dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00.