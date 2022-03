Expo Dubai: al via domani la missione della regione Abruzzo – Arap su energie rinnovabili e logistica

L’Aquila. Un lunedì di marzo con tutt’altra “energia”. “L’Expo di Dubai rappresenterà una straordinaria occasione per le imprese abruzzesi di trasferimento e scambio di conoscenza, di incontro con partner commerciali, di conquista di nuovi mercati esteri, in due settori altamente strategici come le energie rinnovabili e la logistica”. Lo afferma Antonio Morgante, direttore generale dell’Agenzia regionale per le attività produttive (Arap), braccio operativo della Regione Abruzzo per le missioni all’Expo di Dubai 2020, da domani 14 marzo e fino a mercoledì 16 marzo, e a seguire dal 21 al 23 marzo, nella vetrina internazionale dell’ incontro tra domanda e offerta, con l’obiettivo di presentare il brand abruzzese, in particolare nel campo delle energie rinnovabili e della logistica. Saranno 26 le imprese che parteciperanno alle due missioni.

Il dettaglio delle attività previste sarà illustrato domani alle 14.30 ora italiana nella conferenza stampa all’Hotel The Palm. Martedì Regione Abruzzo e Arap interverranno al summit mondiale World Hydrogen Mena per lo sviluppo della produzione di idrogeno. “Occorre considerare che i paesi arabi hanno fatto passi importanti negli ultimi anni sul fronte delle energie rinnovabili rispetto alla tradizionale leadership incentrata sul petrolio e gas, investendo molto nelle nuove tecnologie”, prosegue Morgante. Dunque obiettivo della missione sarà quello di far tesoro delle relazioni a 360 gradi che si potranno consolidare in un contesto di avanguardia, dove ci saranno i più importanti player mondiali. Ne sono del resto ben consapevoli le imprese abruzzesi che hanno aderito con convinzione alla richiesta di manifestazione d’interesse indetta dall’Arap”.

L’Agenzia regionale è stata già capofila, per conto della Regione Abruzzo, della fortunata e proficua missione “Abruzzo sostenibile nell’agrifood”, dall’ 7 all’11 febbraio, con protagoniste 120 eccellenze del made in Abruzzo e 22 imprese produttrici, di cui 11 presenti.“La drammatica crisi bellica in Ucraina”, afferma infine Mariella Iommi, vicepresidente Arap, “non potrà che accelerare la transizione energetica, soprattutto in paesi come il nostro che sono eccessivamente dipendenti dal gas della Russia. Da questo punto di vista la tecnologia dell’idrogeno, a cui Arap e Regione Abruzzo stanno già lavorando con progetti mirati, diventerà sempre più strategica”.